Рома - Интер 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
18 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Рома
Интер М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Интер М, которое состоится 18 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Интер М
Милан
99 Сербия вр Миле Свилар
19 Турция зщ Зеки Челик
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
12 Греция зщ Константинос Цимикас
17 Франция пз Ману Коне
4 Италия пз Бриан Кристанте
18 Аргентина нп Матиас Соуле
21 Аргентина нп Пауло Дибала
9 Украина нп Артём Довбик
1 Швейцария вр Ян Зоммер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
14 Франция нп Анж-Йоан Бонни
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
27.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур Интер М0 : 1Рома
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Рома0 : 1Интер М
10.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Рома2 : 4Интер М
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Интер М1 : 0Рома
06.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Рома0 : 2Интер М
01.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Интер М1 : 2Рома
23.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Интер М3 : 1Рома
08.02.2022 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 0Рома
04.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Рома0 : 3Интер М
12.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Интер М3 : 1Рома
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 1 : 2Рома
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Рома0 : 1
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Рома2 : 0
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 1 : 2Рома
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 1Рома
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Интер М4 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Интер М3 : 0
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 0 : 2Интер М
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Интер М2 : 1
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 0 : 2Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи615
2
Лига чемпионов
Рома615
3
Лига чемпионов
Милан613
4
Лига чемпионов
Ювентус612
5
Лига Европы
Интер М612
6
Лига конференций
Аталанта610
7 Болонья610
8 Кремонезе69
9 Комо69
10 Сассуоло69
11 Кальяри68
12 Удинезе68
13 Лацио67
14 Лечче65
15 Парма65
16 Торино65
17 Фиорентина63
18
Зона вылета
Верона63
19
Зона вылета
Дженоа62
20
Зона вылета
Пиза62

