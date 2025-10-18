Рома - Интер 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
18 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Интер М, которое состоится 18 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Интер М
Милан
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|12
|зщ
|Константинос Цимикас
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|9
|нп
|Артём Довбик
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Кристиан Киву
История личных встреч
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 4
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 2
|23.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|08.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 3
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|6
|10
|7
|Болонья
|6
|10
|8
|Кремонезе
|6
|9
|9
|Комо
|6
|9
|10
|Сассуоло
|6
|9
|11
|Кальяри
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|8
|13
|Лацио
|6
|7
|14
|Лечче
|6
|5
|15
|Парма
|6
|5
|16
|Торино
|6
|5
|17
|Фиорентина
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Верона
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|6
|2
| 20
Зона вылета
|Пиза
|6
|2