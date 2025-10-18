00:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Бавария - Боруссия Д 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 18:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
18 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Бавария
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия Д, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия Д
Дортмунд
1ГерманияврМануэль Нойер
23ФранциязщСаша Боэ
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4ГерманиязщЖонатан Та
27АвстриязщКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
14КолумбиянпЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
2БразилиязщЯн Коуто
24ШвециязщДаниэль Свенссон
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
9ГвинеянпСеру Гирасси
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
27ГерманиянпКарим Адейеми
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
12.04.2025Германия — Бундеслига29-й турБавария2 : 2Боруссия Д
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турБоруссия Д1 : 1Бавария
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБавария0 : 2Боруссия Д
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турБоруссия Д0 : 4Бавария
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турБавария4 : 2Боруссия Д
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 2Бавария
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турБавария3 : 1Боруссия Д
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 3Бавария
17.08.2021Суперкубок ГерманииФиналБоруссия Д1 : 3Бавария
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турБавария4 : 2Боруссия Д
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур0 : 3Бавария
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 5Бавария
26.09.2025Германия — Бундеслига5-й турБавария4 : 0
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур1 : 4Бавария
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБавария3 : 1
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й турБоруссия Д1 : 1
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБоруссия Д4 : 1
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур0 : 2Боруссия Д
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турБоруссия Д1 : 0
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 4Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария618
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг613
4
Лига чемпионов
Штутгарт612
5
Лига Европы
Байер611
6
Лига конференций
Кёльн610
7 Айнтрахт Ф69
8 Фрайбург68
9 Гамбург68
10 Санкт-Паули67
11 Хоффенхайм67
12 Вердер67
13 Унион67
14 Аугсбург66
15 Вольфсбург65
16
Стыковая зона
Майнц64
17
Зона вылета
Боруссия М63
18
Зона вылета
Хайденхайм63

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close