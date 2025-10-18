Бавария - Боруссия Д 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 18:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
18 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия Д, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|23
|зщ
|Саша Боэ
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|2
|зщ
|Ян Коуто
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|9
|нп
|Серу Гирасси
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|27
|нп
|Карим Адейеми
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Нико Ковач
История личных встреч
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 2
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|17.08.2021
|Суперкубок Германии
|Финал
|1 : 3
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|4 : 2
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 5
|26.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|6
|10
|7
|Айнтрахт Ф
|6
|9
|8
|Фрайбург
|6
|8
|9
|Гамбург
|6
|8
|10
|Санкт-Паули
|6
|7
|11
|Хоффенхайм
|6
|7
|12
|Вердер
|6
|7
|13
|Унион
|6
|7
|14
|Аугсбург
|6
|6
|15
|Вольфсбург
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|6
|3