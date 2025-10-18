00:47 ()
Хайденхайм - Вердер 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 15:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
18 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Хайденхайм
Вердер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Вердер, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Вердер
Бремен
41ГерманияврДиант Рамай
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
3ГерманияпзЯн Шёппнер
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
30ГерманияпзНиклас Дорш
20ГерманияпзЛука Кербер
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
29ДаниянпМиккель Кауфманн
13ЭстонияврКарл Хейн
3ЯпониязщЮкинари Сугавара
5ГерманиязщАмос Пипер
32АвстриязщМарко Фридль
31ГерманиязщКарим Кулибали
6ДанияпзЙенс Стаге
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
18ИспанияпзКэмерон Пуэртас
7БельгиянпСамюэль Мбангула
11ГерманиянпДжастин Нджинма
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияХорст Штеффен
История личных встреч
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турХайденхайм1 : 4Вердер
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турВердер3 : 3Хайденхайм
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турВердер1 : 2Хайденхайм
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й турХайденхайм4 : 2Вердер
12.03.2022Германия - Вторая Бундеслига26-й турХайденхайм2 : 1Вердер
01.10.2021Германия - Вторая Бундеслига9-й турВердер3 : 0Хайденхайм
06.07.2020Германия - Переходные матчиПереходные матчиХайденхайм2 : 2Вердер
02.07.2020Германия - Переходные матчиПереходные матчиВердер0 : 0Хайденхайм
30.10.2019Кубок Германии2-й раундВердер4 : 1Хайденхайм
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур1 : 0Хайденхайм
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й турХайденхайм2 : 1
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур2 : 1Хайденхайм
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й турХайденхайм0 : 2
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур2 : 0Хайденхайм
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й турВердер1 : 0
26.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур4 : 0Вердер
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турВердер0 : 3
14.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур0 : 4Вердер
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й турВердер3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария618
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг613
4
Лига чемпионов
Штутгарт612
5
Лига Европы
Байер611
6
Лига конференций
Кёльн610
7 Айнтрахт Ф69
8 Фрайбург68
9 Гамбург68
10 Санкт-Паули67
11 Хоффенхайм67
12 Вердер67
13 Унион67
14 Аугсбург66
15 Вольфсбург65
16
Стыковая зона
Майнц64
17
Зона вылета
Боруссия М63
18
Зона вылета
Хайденхайм63

