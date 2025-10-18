Хайденхайм - Вердер 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 15:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
18 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Вердер, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Вердер
Бремен
|41
|вр
|Диант Рамай
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|30
|пз
|Никлас Дорш
|20
|пз
|Лука Кербер
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|29
|нп
|Миккель Кауфманн
|13
|вр
|Карл Хейн
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Амос Пипер
|32
|зщ
|Марко Фридль
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|18
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|7
|нп
|Самюэль Мбангула
|11
|нп
|Джастин Нджинма
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Хорст Штеффен
История личных встреч
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 2
|12.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|01.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|06.07.2020
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|2 : 2
|02.07.2020
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|6
|10
|7
|Айнтрахт Ф
|6
|9
|8
|Фрайбург
|6
|8
|9
|Гамбург
|6
|8
|10
|Санкт-Паули
|6
|7
|11
|Хоффенхайм
|6
|7
|12
|Вердер
|6
|7
|13
|Унион
|6
|7
|14
|Аугсбург
|6
|6
|15
|Вольфсбург
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|6
|3