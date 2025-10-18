Майнц - Байер 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 15:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
18 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Байер, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Лассе Рис
|21
|зщ
|Данни да Коста
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|31
|зщ
|Доминик Кор
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|9
|нп
|Арно Норден
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
|1
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|10
|пз
|Малик Тилльман
|8
|пз
|Роберт Андрих
|21
|пз
|Лукас Васкес
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|19
|нп
|Эрнест Поку
|35
|нп
|Кристиан Кофане
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|23.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|19.02.2023
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|27.08.2022
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|18.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|4 : 0
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|6
|10
|7
|Айнтрахт Ф
|6
|9
|8
|Фрайбург
|6
|8
|9
|Гамбург
|6
|8
|10
|Санкт-Паули
|6
|7
|11
|Хоффенхайм
|6
|7
|12
|Вердер
|6
|7
|13
|Унион
|6
|7
|14
|Аугсбург
|6
|6
|15
|Вольфсбург
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|6
|3