Суббота 18 октября
Майнц - Байер 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 15:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
18 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Майнц
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Байер, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Байер
Леверкузен
1ГерманияврЛассе Рис
21ГерманиязщДанни да Коста
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
31ГерманиязщДоминик Кор
2АвстриязщФилипп Мвене
6ЯпонияпзКаисю Сано
10ГерманияпзНадим Амири
8ГерманияпзПауль Небель
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
9ФранциянпАрно Норден
17ГерманиянпБенедикт Холлербах
1НидерландыврМарк Флеккен
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
10СШАпзМалик Тилльман
8ГерманияпзРоберт Андрих
21ИспанияпзЛукас Васкес
6АргентинапзИгнасио Фернандес
24ИспанияпзАлеш Гарсия
19НидерландынпЭрнест Поку
35КамеруннпКристиан Кофане
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турМайнц2 : 2Байер
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБайер1 : 0Майнц
23.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБайер2 : 1Майнц
30.09.2023Германия — Бундеслига6-й турМайнц0 : 3Байер
19.02.2023Германия — Бундеслига21-й турБайер2 : 3Майнц
27.08.2022Германия — Бундеслига4-й турМайнц0 : 3Байер
18.02.2022Германия - Бундеслига23-й турМайнц3 : 2Байер
25.09.2021Германия - Бундеслига6-й турБайер1 : 0Майнц
13.02.2021Германия — Бундеслига21-й турБайер2 : 2Майнц
17.10.2020Германия — Бундеслига4-й турМайнц0 : 1Байер
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур4 : 0Майнц
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур0 : 1Майнц
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й турМайнц0 : 2
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур1 : 4Майнц
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й турМайнц0 : 1
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й турБайер2 : 0
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБайер1 : 1
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур1 : 2Байер
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турБайер1 : 1
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 2Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария618
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг613
4
Лига чемпионов
Штутгарт612
5
Лига Европы
Байер611
6
Лига конференций
Кёльн610
7 Айнтрахт Ф69
8 Фрайбург68
9 Гамбург68
10 Санкт-Паули67
11 Хоффенхайм67
12 Вердер67
13 Унион67
14 Аугсбург66
15 Вольфсбург65
16
Стыковая зона
Майнц64
17
Зона вылета
Боруссия М63
18
Зона вылета
Хайденхайм63

