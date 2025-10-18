00:48 ()
Суббота 18 октября
Марсель - Гавр 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 21:05
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
18 Октября 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Марсель
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Гавр, которое состоится 18 Октября 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Гавр
Гавр
12НидерландыврЖеффри Де Ланге
28ФранциязщБенжамен Павар
21МароккозщНайеф Агер
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
33Италиязщ Эмерсон
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
17ДанияпзМэттью О'Райли
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
8АнглияпзЭйнджел Гомес
14БразилиянпИгор Пайшао
97ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
99СенегалврМори Дио
93СенегалзщАруна Санганте
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
13МализщФоде Дукур
14ФранцияпзРассул Ндиайе
8МароккопзЯсин Кехта
45СенегалпзИсса Сумаре
10ШвейцарияпзФеликс Мамбимби
7ВенгрияпзЛоик Него
15ЯпонияпзАюму Секо
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
10.05.2025Франция — Лига 133-й турГавр1 : 3Марсель
05.01.2025Франция — Лига 116-й турМарсель5 : 1Гавр
19.05.2024Франция - Лига 134-й турГавр1 : 2Марсель
08.10.2023Франция - Лига 18-й турМарсель3 : 0Гавр
17.01.2009Франция - Лига 121-й турМарсель2 : 0Гавр
23.08.2008Франция - Лига 13-й турГавр0 : 1Марсель
04.10.2025Франция — Лига 17-й тур0 : 3Марсель
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турМарсель4 : 0
26.09.2025Франция — Лига 16-й тур1 : 2Марсель
22.09.2025Франция — Лига 15-й турМарсель1 : 0
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1Марсель
05.10.2025Франция — Лига 17-й турГавр2 : 2
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 0Гавр
21.09.2025Франция — Лига 15-й турГавр1 : 1
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 0Гавр
31.08.2025Франция — Лига 13-й турГавр3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ716
2
Лига чемпионов
Марсель715
3
Лига чемпионов
Страсбург715
4
Лига чемпионов
Лион715
5
Лига Европы
Монако713
6
Лига конференций
Ланс713
7 Лилль711
8 Париж710
9 Тулуза710
10 Ренн710
11 Брест78
12 Ницца78
13 Лорьян77
14 Гавр76
15 Нант76
16
Стыковая зона
Осер76
17
Зона вылета
Анже75
18
Зона вылета
Метц72

