Марсель - Гавр 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 21:05
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
18 Октября 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Гавр, которое состоится 18 Октября 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Гавр
|12
|вр
|Жеффри Де Ланге
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|21
|зщ
|Найеф Агер
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|33
|зщ
|Эмерсон
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|17
|пз
|Мэттью О'Райли
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|14
|нп
|Игор Пайшао
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|99
|вр
|Мори Дио
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|8
|пз
|Ясин Кехта
|45
|пз
|Исса Сумаре
|10
|пз
|Феликс Мамбимби
|7
|пз
|Лоик Него
|15
|пз
|Аюму Секо
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
|Дидье Дигар
История личных встреч
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|5 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|17.01.2009
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|23.08.2008
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|26.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Ланс
|7
|13
|7
|Лилль
|7
|11
|8
|Париж
|7
|10
|9
|Тулуза
|7
|10
|10
|Ренн
|7
|10
|11
|Брест
|7
|8
|12
|Ницца
|7
|8
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Гавр
|7
|6
|15
|Нант
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2