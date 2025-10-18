Ницца - Лион 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 17:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
18 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лион, которое состоится 18 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Лион
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|28
|зщ
|Джума Ба
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|8
|пз
|Морган Сансон
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|26
|пз
|Мельвен Бар
|10
|пз
|Софьян Диоп
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|90
|нп
|Кевин Оморуйи
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|16
|зщ
|Абнер
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|7
|пз
|Адам Карабец
|44
|пз
|Халис Мера
|11
|пз
|Малик Фофана
|20
|нп
|Мартин Сатриано
Главные тренеры
|Франк Эз
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
История личных встреч
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|16.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|11.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|12.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 4
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|4 : 1
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|19.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Ланс
|7
|13
|7
|Лилль
|7
|11
|8
|Париж
|7
|10
|9
|Тулуза
|7
|10
|10
|Ренн
|7
|10
|11
|Брест
|7
|8
|12
|Ницца
|7
|8
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Гавр
|7
|6
|15
|Нант
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2