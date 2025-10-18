00:48 ()
Ницца - Лион 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 17:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
18 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Ницца
Лион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лион, которое состоится 18 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Лион
Лион
80ФранцияврЙеванн Диуф
33ФранциязщАнтуан Менди
28Сьерра-ЛеонезщДжума Ба
37ГаназщКоджо Оппонг
24БельгияпзШарль Ванхаутте
8ФранцияпзМорган Сансон
92ФранцияпзЖонатан Клосс
26ФранцияпзМельвен Бар
10ФранцияпзСофьян Диоп
25ФранциянпМохамед-Али Шо
90ИспаниянпКевин Оморуйи
1СловакияврДоминик Грейф
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
21НидерландызщРубен Клюйверт
16Бразилиязщ Абнер
8ФранцияпзКорентин Толиссо
23АнглияпзТайлер Мортон
7ЧехияпзАдам Карабец
44ФранцияпзХалис Мера
11БельгияпзМалик Фофана
20УругвайнпМартин Сатриано
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияЖорже Масиэл
История личных встреч
09.03.2025Франция — Лига 125-й турНицца0 : 2Лион
01.12.2024Франция — Лига 113-й турЛион4 : 1Ницца
16.02.2024Франция - Лига 122-й турЛион1 : 0Ницца
27.08.2023Франция - Лига 13-й турНицца0 : 0Лион
03.06.2023Франция - Лига 138-й турНицца3 : 1Лион
11.11.2022Франция - Лига 115-й турЛион1 : 1Ницца
12.02.2022Франция - Лига 124-й турЛион2 : 0Ницца
24.10.2021Франция - Лига 111-й турНицца3 : 2Лион
23.05.2021Франция - Лига 138-й турЛион2 : 3Ницца
19.12.2020Франция - Лига 116-й турНицца1 : 4Лион
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур2 : 2Ницца
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур2 : 1Ницца
28.09.2025Франция — Лига 16-й турНицца1 : 1
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турНицца1 : 2
20.09.2025Франция — Лига 15-й тур4 : 1Ницца
05.10.2025Франция — Лига 17-й турЛион1 : 2
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турЛион2 : 0
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 1Лион
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 1Лион
19.09.2025Франция — Лига 15-й турЛион1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ716
2
Лига чемпионов
Марсель715
3
Лига чемпионов
Страсбург715
4
Лига чемпионов
Лион715
5
Лига Европы
Монако713
6
Лига конференций
Ланс713
7 Лилль711
8 Париж710
9 Тулуза710
10 Ренн710
11 Брест78
12 Ницца78
13 Лорьян77
14 Гавр76
15 Нант76
16
Стыковая зона
Осер76
17
Зона вылета
Анже75
18
Зона вылета
Метц72

