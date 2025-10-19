00:48 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Нэшвилл - Интер Майами 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 00:00
Стадион: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США), вместимость: 30109
19 Октября 2025 года в 01:00 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Нэшвилл
Интер Майами

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нэшвилл - Интер Майами, которое состоится 19 Октября 2025 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл
Нэшвилл
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
13.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1Нэшвилл
30.06.2024 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл1 : 2Интер Майами
21.04.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1Нэшвилл
31.08.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 0Нэшвилл
20.08.2023 Кубок лиг MLS + MX Финал Нэшвилл1 : 1 9 : 10Интер Майами
18.05.2023 США — Major League Soccer США - MLS Нэшвилл2 : 1Интер Майами
23.09.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 5Нэшвилл
09.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Нэшвилл
02.05.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Нэшвилл0 : 0Интер Майами
21.11.2020 США - Major League Soccer Раунд плей-ин Нэшвилл3 : 0Интер Майами
04.10.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Нэшвилл
28.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл3 : 1
21.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 3 : 2Нэшвилл
14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 1Нэшвилл
31.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл0 : 1
12.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами4 : 0
05.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами4 : 1
01.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 5
27.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Интер Майами
25.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 4Интер Майами
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Филадельфия Юнион3366
2 Ванкувер Уайткэпс3363
3 Цинциннати3362
4 Интер Майами3362
5 Сан-Диего3360
6 Лос-Анджелес3359
7 Миннесота Юнайтед3358
8 Шарлотт3356
9 Нью-Йорк Сити3356
10 Нэшвилл3354
11 Орландо Сити3353
12 Чикаго Файр3352
13 Сиэтл Саундерс3352
14 Коламбус Крю3351
15 Остин3347
16 Портленд Тимберс3344
17 Нью-Йорк Ред Буллз3343
18 Даллас3341
19 Реал Солт-Лейк3340
20 Колорадо Рэпидз3340
21 Сан-Хосе Эртквейкс3338
22 Хьюстон Динамо3336
23 Нью-Инглэнд Революшн3335
24 Сент-Луис Сити3331
25 Торонто3329
26 Клёб де Фут Монреаль3328
27 Спортинг Канзас-Сити3327
28 Лос-Анджелес Гэлакси3327
29 Атланта Юнайтед3327
30 Ди-Си Юнайтед3325

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close