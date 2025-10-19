Нэшвилл - Интер Майами 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 00:00
Стадион: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США), вместимость: 30109
19 Октября 2025 года в 01:00 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нэшвилл - Интер Майами, которое состоится 19 Октября 2025 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Нэшвилл
Нэшвилл
Интер Майами
Майами
|Хавьер Маскерано
|13.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|30.06.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|21.04.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|31.08.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 0
|20.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|1 : 1 9 : 10
|18.05.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|23.09.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 5
|09.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|02.05.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|21.11.2020
|США - Major League Soccer
|Раунд плей-ин
|3 : 0
|04.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|28.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|21.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 2
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|31.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|12.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 0
|05.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 1
|01.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 5
|27.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|25.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 4
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Филадельфия Юнион
|33
|66
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|63
|3
|Цинциннати
|33
|62
|4
|Интер Майами
|33
|62
|5
|Сан-Диего
|33
|60
|6
|Лос-Анджелес
|33
|59
|7
|Миннесота Юнайтед
|33
|58
|8
|Шарлотт
|33
|56
|9
|Нью-Йорк Сити
|33
|56
|10
|Нэшвилл
|33
|54
|11
|Орландо Сити
|33
|53
|12
|Чикаго Файр
|33
|52
|13
|Сиэтл Саундерс
|33
|52
|14
|Коламбус Крю
|33
|51
|15
|Остин
|33
|47
|16
|Портленд Тимберс
|33
|44
|17
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|43
|18
|Даллас
|33
|41
|19
|Реал Солт-Лейк
|33
|40
|20
|Колорадо Рэпидз
|33
|40
|21
|Сан-Хосе Эртквейкс
|33
|38
|22
|Хьюстон Динамо
|33
|36
|23
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|35
|24
|Сент-Луис Сити
|33
|31
|25
|Торонто
|33
|29
|26
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|28
|27
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|27
|28
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|27
|29
|Атланта Юнайтед
|33
|27
|30
|Ди-Си Юнайтед
|33
|25