00:48 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Колумбия U20 - Франция U20 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 21:00
18 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, За 3-е место
Колумбия U20
Франция U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия U20 - Франция U20, которое состоится 18 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, За 3-е место, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия U20
Франция U20
История личных встреч
16.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/2 финала 1 : 0Колумбия U20
11.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/4 финала 2 : 3Колумбия U20
08.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/8 финала Колумбия U203 : 1
06.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа F. 3-й тур 1 : 1Колумбия U20
02.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа F. 2-й тур Колумбия U200 : 0
15.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/2 финала 1 : 1 5 : 4Франция U20
13.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/4 финала 1 : 2Франция U20
09.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/8 финала 0 : 1 ДВФранция U20
05.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа E. 3-й тур 0 : 6Франция U20
02.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа E. 2-й тур 3 : 0Франция U20
Турнирная таблица
1/8 финала
Украина U20
Испания U20
0 : 1
Чили U20
Мексика U20
1 : 4
Аргентина U20
Нигерия U20
4 : 0
Колумбия U20
ЮАР U20
3 : 1
Япония U20
Франция U20
0 : 1 ДВ
Парагвай U20
Норвегия U20
0 : 1 ДВ
США U20
Италия U20
3 : 0
Марокко U20
Южная Корея U20
2 : 1
1/4 финала
Испания U20
Колумбия U20
2 : 3
Мексика U20
Аргентина U20
0 : 2
США U20
Марокко U20
1 : 3
Норвегия U20
Франция U20
1 : 2
1/2 финала
Марокко U20
Франция U20
1 : 1 5 : 4
Аргентина U20
Колумбия U20
1 : 0
За 3-е место
Колумбия U20
Франция U20
18.10
Финал
Аргентина U20
Марокко U20
20.10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close