ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 18:45
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
18 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
2 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
20 Нидерланды пз Гус Тиль
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
5 Хорватия нп Иван Перишич
19 Босния и Герцеговина нп Эсмир Байрактаревич
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
24 Нидерланды пз Кензо Гаудмейн
17 Бельгия пз Матис Сюре
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
14 Швеция нп Оскар Петтерссон
9 Нидерланды нп Милан Смит
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
03.08.2025 Суперкубок Нидерландов 2025 Финал ПСВ Эйндховен2 : 1Гоу Эхед Иглс
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 2ПСВ Эйндховен
26.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала ПСВ Эйндховен1 : 2Гоу Эхед Иглс
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Гоу Эхед Иглс
08.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1ПСВ Эйндховен
27.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Гоу Эхед Иглс
28.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Гоу Эхед Иглс
13.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 5ПСВ Эйндховен
02.03.2022 Кубок Нидерландов 1/2 финала Гоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
23.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Гоу Эхед Иглс
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 0 : 4ПСВ Эйндховен
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 1ПСВ Эйндховен
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур ПСВ Эйндховен1 : 3
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 2Гоу Эхед Иглс
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 4 : 2Гоу Эхед Иглс
25.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 0 : 2Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд822
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
АЗ Алкмар815
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген815
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген813
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте813
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна813
9 Утрехт810
10 Гоу Эхед Иглс810
11 Спарта810
12 Херенвен89
13 Волендам87
14 Телстар87
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле87
17
Зона вылета
Эксельсиор86
18
Зона вылета
Хераклес83

