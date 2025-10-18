ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 18:45
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
18 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|5
|нп
|Иван Перишич
|19
|нп
|Эсмир Байрактаревич
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|24
|пз
|Кензо Гаудмейн
|17
|пз
|Матис Сюре
|8
|пз
|Эверт Линторст
|14
|нп
|Оскар Петтерссон
|9
|нп
|Милан Смит
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|03.08.2025
|Суперкубок Нидерландов 2025
|Финал
|2 : 1
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|3 : 2
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 0
|08.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 0
|28.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 5
|02.03.2022
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|23.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 4
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|4 : 2
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|8
|16
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|15
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|8
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|13
|9
|Утрехт
|8
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|8
|10
|11
|Спарта
|8
|10
|12
|Херенвен
|8
|9
|13
|Волендам
|8
|7
|14
|Телстар
|8
|7
|15
|НАК Бреда
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|8
|3