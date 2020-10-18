Аякс - АЗ Алкмар 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 21:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
18 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - АЗ Алкмар, которое состоится 18 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
АЗ Алкмар
Алкмар
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|2
|зщ
|Лукас Роза
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|18
|пз
|Дави Классен
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|10
|пз
|Оскар Глух
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|15
|зщ
|Матео Чавес
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|26
|пз
|Кес Смит
|33
|пз
|Матей Шин
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|17
|нп
|Исак Йенсен
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 2
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|08.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 2
|03.03.2022
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 2
|12.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 2
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|8
|16
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|15
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|8
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|13
|9
|Утрехт
|8
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|8
|10
|11
|Спарта
|8
|10
|12
|Херенвен
|8
|9
|13
|Волендам
|8
|7
|14
|Телстар
|8
|7
|15
|НАК Бреда
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|8
|3