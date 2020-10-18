00:48 ()
Суббота 18 октября
Аякс - АЗ Алкмар 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 21:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
18 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Аякс
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - АЗ Алкмар, которое состоится 18 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
АЗ Алкмар
Алкмар
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
2 Бразилия зщ Лукас Роза
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
18 Нидерланды пз Дави Классен
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
10 Израиль пз Оскар Глух
17 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
30 Нидерланды зщ Денсо Касиус
15 Мексика зщ Матео Чавес
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
26 Нидерланды пз Кес Смит
33 Чехия пз Матей Шин
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
17 Дания нп Исак Йенсен
Главные тренеры
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Аякс2 : 2АЗ Алкмар
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар2 : 0Аякс
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур АЗ Алкмар2 : 1Аякс
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур АЗ Алкмар2 : 0Аякс
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс1 : 2АЗ Алкмар
06.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс0 : 0АЗ Алкмар
18.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар2 : 1Аякс
08.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар2 : 2Аякс
03.03.2022 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар0 : 2Аякс
12.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс1 : 2АЗ Алкмар
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 3 : 3Аякс
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 4 : 0Аякс
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Аякс2 : 1
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 2 : 2Аякс
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Аякс0 : 2
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур АЗ Алкмар2 : 1
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 4 : 0АЗ Алкмар
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1АЗ Алкмар
24.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур АЗ Алкмар2 : 2
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур АЗ Алкмар3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд822
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
АЗ Алкмар815
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген815
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген813
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте813
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна813
9 Утрехт810
10 Гоу Эхед Иглс810
11 Спарта810
12 Херенвен89
13 Волендам87
14 Телстар87
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле87
17
Зона вылета
Эксельсиор86
18
Зона вылета
Хераклес83

