Ризеспор - Трабзонспор 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Чайкур Диди (Ризе, Турция), вместимость: 15558
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 9-й тур
Ризеспор
Трабзонспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ризеспор - Трабзонспор, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Чайкур Диди (Ризе, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ризеспор
Ризе
Трабзонспор
Трабзон
История личных встреч
13.04.2025 Турция — Суперлига 31-й тур Трабзонспор2 : 0Ризеспор
09.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Ризеспор3 : 1Трабзонспор
25.01.2024 Турция - Суперлига 22-й тур Ризеспор1 : 0Трабзонспор
26.08.2023 Турция - Суперлига 3-й тур Трабзонспор2 : 3Ризеспор
18.03.2022 Турция - Суперлига 30-й тур Ризеспор3 : 2Трабзонспор
29.10.2021 Турция - Суперлига 11-й тур Трабзонспор2 : 1Ризеспор
10.04.2021 Турция - Суперлига 34-й тур Ризеспор0 : 0Трабзонспор
19.12.2020 Турция - Суперлига 13-й тур Трабзонспор2 : 1Ризеспор
04.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Ризеспор3 : 4Трабзонспор
29.02.2020 Турция - Суперлига 24-й тур Трабзонспор5 : 2Ризеспор
03.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 2 : 5Ризеспор
28.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Ризеспор1 : 2
21.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 1Ризеспор
15.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Ризеспор1 : 0
30.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 3 : 1Ризеспор
03.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Трабзонспор4 : 0
27.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 3 : 4Трабзонспор
20.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Трабзонспор1 : 1
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 1 : 0Трабзонспор
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Трабзонспор1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай822
2
Лига чемпионов
Трабзонспор817
3
Лига Европы
Гёзтепе816
4
Лига конференций
Фенербахче816
5 Газиантеп814
6 Бешикташ713
7 Самсунспор813
8 Коньяспор711
9 Аланьяспор810
10 Антальяспор810
11 Касымпаша89
12 Ризеспор78
13 Истанбул Башакшехир76
14 Генчлербирлиги85
15 Коджаэлиспор85
16
Зона вылета
Кайсериспор85
17
Зона вылета
Эюпспор85
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк83

Отзывы и комментарии к матчу

