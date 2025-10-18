Ризеспор - Трабзонспор 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Чайкур Диди (Ризе, Турция), вместимость: 15558
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ризеспор - Трабзонспор, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Чайкур Диди (Ризе, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ризеспор
Ризе
Трабзонспор
Трабзон
История личных встреч
|13.04.2025
|Турция — Суперлига
|31-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|3 : 1
|25.01.2024
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|2 : 3
|18.03.2022
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|3 : 2
|29.10.2021
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|0 : 0
|19.12.2020
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 1
|04.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|29.02.2020
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|5 : 2
|03.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|2 : 5
|28.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 1
|03.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 4
|20.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|8
|17
| 3
Лига Европы
|Гёзтепе
|8
|16
| 4
Лига конференций
|Фенербахче
|8
|16
|5
|Газиантеп
|8
|14
|6
|Бешикташ
|7
|13
|7
|Самсунспор
|8
|13
|8
|Коньяспор
|7
|11
|9
|Аланьяспор
|8
|10
|10
|Антальяспор
|8
|10
|11
|Касымпаша
|8
|9
|12
|Ризеспор
|7
|8
|13
|Истанбул Башакшехир
|7
|6
|14
|Генчлербирлиги
|8
|5
|15
|Коджаэлиспор
|8
|5
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3