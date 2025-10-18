Ван - Пюник 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 13:30
18 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - Пюник, которое состоится 18 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ван
Чаренцаван
Пюник
Ереван
История личных встреч
|04.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|5 : 1
|23.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|28.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 3
|09.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 1
|08.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|15-й тур
|6 : 0
|02.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 5
|07.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 0
|05.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алашкерт
|10
|22
| 2
Лига конференций
|Арарат-Армения
|8
|18
| 3
Лига конференций
|Ноа
|8
|17
|4
|Урарту
|9
|17
|5
|Пюник
|8
|16
|6
|Ван
|9
|8
|7
|БКМА
|8
|8
|8
|Ширак
|10
|6
|9
|Гандзасар
|9
|6
| 10
Зона вылета
|Арарат
|9
|2