Ван - Пюник 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 13:30
18 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 10-й тур
Ван
Пюник

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - Пюник, которое состоится 18 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ван
Чаренцаван
Пюник
Ереван
История личных встреч
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Пюник5 : 1Ван
23.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур Ван3 : 2Пюник
28.10.2024 Армения — Премьер-лига 13-й тур Пюник1 : 0Ван
06.10.2024 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ван1 : 3Пюник
09.05.2024 Армения - Премьер-лига 33-й тур Пюник3 : 1Ван
08.03.2024 Армения - Премьер-лига 24-й тур Ван1 : 0Пюник
02.11.2023 Армения - Премьер-лига 15-й тур Пюник6 : 0Ван
02.09.2023 Армения - Премьер-лига 6-й тур Ван0 : 5Пюник
07.05.2023 Армения - Премьер-лига 31-й тур Пюник4 : 0Ван
05.03.2023 Армения - Премьер-лига 22-й тур Ван1 : 3Пюник
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ван1 : 2
24.09.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Ван
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Ван3 : 2
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Ван
27.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Пюник
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Пюник2 : 1
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Пюник
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Пюник1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт1022
2
Лига конференций
Арарат-Армения818
3
Лига конференций
Ноа817
4 Урарту917
5 Пюник816
6 Ван98
7 БКМА88
8 Ширак106
9 Гандзасар96
10
Зона вылета
Арарат92

