Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 14:00
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
18 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|20.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 2
|05.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
|15.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|18.04.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|03.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|23.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|30.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|25.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|4 : 2
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|07.09.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|05.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 3
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|12.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|24
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|23
|48
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|24
|47
|4
|Динамо-Брест
|25
|44
|5
|Ислочь
|25
|43
|6
|Торпедо-БелАЗ
|23
|41
|7
|Минск
|24
|41
|8
|Неман
|23
|35
|9
|БАТЭ
|24
|30
|10
|Гомель
|23
|29
|11
|Витебск
|25
|27
|12
|Арсенал Дз
|25
|26
|13
|Нафтан
|24
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|24
|20
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|24
|17
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|24
|10