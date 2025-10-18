00:49 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 14:00
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
18 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь, которое состоится 18 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
20.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь1 : 0Торпедо-БелАЗ
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь0 : 2Торпедо-БелАЗ
05.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0Славия-Мозырь
15.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2Славия-Мозырь
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ0 : 0Славия-Мозырь
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь0 : 1Торпедо-БелАЗ
18.04.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Славия-Мозырь0 : 1Торпедо-БелАЗ
03.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Славия-Мозырь
23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Славия-Мозырь2 : 2Торпедо-БелАЗ
30.10.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0Славия-Мозырь
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
25.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 2
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
07.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Торпедо-БелАЗ2 : 3
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь3 : 1
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 3Славия-Мозырь
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 1
12.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2452
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2348
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2447
4 Динамо-Брест2544
5 Ислочь2543
6 Торпедо-БелАЗ2341
7 Минск2441
8 Неман2335
9 БАТЭ2430
10 Гомель2329
11 Витебск2527
12 Арсенал Дз2526
13 Нафтан2425
14
Стыковая зона
Сморгонь2420
15
Зона вылета
Слуцк2417
16
Зона вылета
Молодечно2410

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close