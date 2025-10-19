23:05 ()
Сочи - Зенит 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 13:30
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
19 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Сочи
Зенит

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Зенит, которое состоится 19 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
01.08.2025Россия — МФЛ17-й турЗенит7 : 1Сочи
14.03.2025Россия — МФЛ2-й турСочи0 : 3Зенит
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСочи0 : 0Зенит
30.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЗенит2 : 0Сочи
02.07.2024Winline Летний Кубок РПЛЗенит5 : 2Сочи
25.11.2023Мир Российская Премьер-лига16-й турЗенит3 : 0Сочи
07.10.2023Мир Российская Премьер-лига11-й турСочи0 : 2Зенит
27.05.2023Мир Российская Премьер-лига29-й турСочи1 : 1Зенит
24.10.2022Мир Российская Премьер-лига14-й турЗенит7 : 0Сочи
25.06.2022Кубок PARI ПремьерСочи1 : 1 2 : 4Зенит
17.10.2025Россия — МФЛ26-й турСочи1 : 3
05.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турСочи2 : 1
03.10.2025Россия — МФЛ25-й тур2 : 1Сочи
01.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 5-й тур3 : 3 5 : 4Сочи
28.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й тур0 : 0Сочи
17.10.2025Россия — МФЛ26-й турЗенит3 : 1
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й тур1 : 1Зенит
03.10.2025Россия — МФЛ25-й тур1 : 4Зенит
30.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 5-й тур0 : 1Зенит
27.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й турЗенит5 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Сочи» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1226
2 ЦСКА1124
3 Локомотив М1123
4 Зенит1120
5 Балтика1120
6 Спартак М1219
7 Рубин1118
8 Динамо М1115
9 Ахмат1115
10 Ростов1214
11 Крылья Советов1213
12 Акрон1211
13
Стыковая зона
Динамо Мх1210
14
Стыковая зона
Оренбург128
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород126
16
Зона вылета
Сочи115

