Сочи - Зенит 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 13:30
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
19 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Зенит, которое состоится 19 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Зенит
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|7 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|0 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|02.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|5 : 2
|25.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|27.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|24.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|7 : 0
|25.06.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 1 2 : 4
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 3
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|3 : 3 5 : 4
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 4
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Сочи» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|12
|26
|2
|ЦСКА
|11
|24
|3
|Локомотив М
|11
|23
|4
|Зенит
|11
|20
|5
|Балтика
|11
|20
|6
|Спартак М
|12
|19
|7
|Рубин
|11
|18
|8
|Динамо М
|11
|15
|9
|Ахмат
|11
|15
|10
|Ростов
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|12
|8
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|12
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|11
|5