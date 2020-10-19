23:05 ()
Динамо М - Ахмат 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 18:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
19 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Динамо М
Ахмат

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ахмат, которое состоится 19 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
История личных встреч
08.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Динамо М1 : 1Ахмат
04.07.2025Россия — МФЛ13-й турДинамо М1 : 0Ахмат
02.12.2024Мир Российская Премьер-лига17-й турАхмат1 : 1Динамо М
15.09.2024Мир Российская Премьер-лига8-й турДинамо М4 : 2Ахмат
12.07.2024Россия — МФЛГруппа БАхмат1 : 2Динамо М
30.06.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Динамо М0 : 3Ахмат
12.04.2024Россия — МФЛГруппа БДинамо М0 : 0Ахмат
09.03.2024Мир Российская Премьер-лига20-й турДинамо М2 : 0Ахмат
01.10.2023Мир Российская Премьер-лига10-й турАхмат1 : 1Динамо М
14.05.2023Мир Российская Премьер-лига27-й турДинамо М0 : 3Ахмат
17.10.2025Россия — МФЛ26-й тур5 : 2Динамо М
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турДинамо М3 : 5
03.10.2025Россия — МФЛ25-й турДинамо М3 : 3
30.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 5-й тур0 : 0 4 : 2Динамо М
26.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й тур2 : 3Динамо М
17.10.2025Россия — МФЛ26-й тур1 : 0Ахмат
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й тур2 : 0Ахмат
03.10.2025Россия — МФЛ25-й турАхмат1 : 0
30.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 5-й турАхмат0 : 1
27.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й турАхмат3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1226
2 ЦСКА1124
3 Локомотив М1123
4 Зенит1120
5 Балтика1120
6 Спартак М1219
7 Рубин1118
8 Динамо М1115
9 Ахмат1115
10 Ростов1214
11 Крылья Советов1213
12 Акрон1211
13
Стыковая зона
Динамо Мх1210
14
Стыковая зона
Оренбург128
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород126
16
Зона вылета
Сочи115

