Динамо М - Ахмат 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 18:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
19 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ахмат, которое состоится 19 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
|08.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 2
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|30.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 0
|09.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|5 : 2
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 5
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|3 : 3
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|0 : 0 4 : 2
|26.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 3
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 0
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|12
|26
|2
|ЦСКА
|11
|24
|3
|Локомотив М
|11
|23
|4
|Зенит
|11
|20
|5
|Балтика
|11
|20
|6
|Спартак М
|12
|19
|7
|Рубин
|11
|18
|8
|Динамо М
|11
|15
|9
|Ахмат
|11
|15
|10
|Ростов
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|12
|8
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|12
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|11
|5