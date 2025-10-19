Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 15:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
19 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла, которое состоится 19 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|7
|пз
|Хави Симонс
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|11
|нп
|Матис Тель
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|26
|зщ
|Ламар Богард
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|17
|пз
|Дониэлл Мален
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Томас Франк
|Унаи Эмери
История личных встреч
|16.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|01.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 4
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
|6
|Челси
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|10
|Эвертон
|8
|11
|11
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|13
|Астон Вилла
|7
|9
|14
|Фулхэм
|7
|8
|15
|Лидс Юнайтед
|8
|8
|16
|Брентфорд
|7
|7
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2