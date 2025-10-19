23:05 ()
Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 15:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
19 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла, которое состоится 19 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
6 Португалия пз Жоау Пальинья
20 Гана пз Мохаммед Кудус
7 Нидерланды пз Хави Симонс
28 Франция пз Вильсон Одобер
11 Франция нп Матис Тель
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
26 Нидерланды зщ Ламар Богард
7 Шотландия пз Джон Макгинн
44 Франция пз Бубакар Камара
17 Нидерланды пз Дониэлл Мален
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
16.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Астон Вилла2 : 0Тоттенхэм Хотспур
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла2 : 1Тоттенхэм Хотспур
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Астон Вилла
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Астон Вилла0 : 4Тоттенхэм Хотспур
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Астон Вилла
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Астон Вилла2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.01.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Астон Вилла
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла0 : 4Тоттенхэм Хотспур
03.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Астон Вилла
19.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Астон Вилла
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 0
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла2 : 1
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 0 : 2Астон Вилла
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Астон Вилла3 : 1
25.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Астон Вилла1 : 0
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
2
Лига чемпионов
Арсенал716
3
Лига чемпионов
Ливерпуль715
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур714
6 Челси814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Брайтон энд Хоув Альбион812
10 Эвертон811
11 Манчестер Юнайтед710
12 Ньюкасл Юнайтед89
13 Астон Вилла79
14 Фулхэм78
15 Лидс Юнайтед88
16 Брентфорд77
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед74
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

Отзывы и комментарии к матчу

