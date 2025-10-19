23:05 ()
Сельта - Реал Сосьедад 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 16:15
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
19 Октября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Сельта
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Сосьедад, которое состоится 19 Октября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13РумынияврЙонуц Раду
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
5ИспаниязщСерхио Каррейра
3ИспаниязщОскар Мингеса
22ИспанияпзУго Сотело
6ГвинеяпзИлаш Мориба
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
15ИспаниянпБрайан Сарагоса
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
16ХорватиязщДуе Чалета-Цар
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзЙон Горротксатеги
23ИспанияпзБрайс Мендес
18ИспанияпзКарлос Солер
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
7ИспаниянпАндер Барренечеа
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияСерхио Франсиско
История личных встреч
13.05.2025Испания — Примера36-й турРеал Сосьедад0 : 1Сельта
21.12.2024Испания — Примера18-й турСельта2 : 0Реал Сосьедад
23.01.2024Кубок Испании1/4 финалаСельта1 : 2Реал Сосьедад
20.01.2024Испания - Примера21-й турСельта0 : 1Реал Сосьедад
19.08.2023Испания - Примера2-й турРеал Сосьедад1 : 1Сельта
18.02.2023Испания - Примера22-й турРеал Сосьедад1 : 1Сельта
16.10.2022Испания - Примера9-й турСельта1 : 2Реал Сосьедад
08.01.2022Испания - Примера20-й турРеал Сосьедад1 : 0Сельта
28.10.2021Испания - Примера11-й турСельта0 : 2Реал Сосьедад
22.04.2021Испания - Примера31-й турРеал Сосьедад2 : 1Сельта
05.10.2025Испания — Примера8-й турСельта1 : 1
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турСельта3 : 1
28.09.2025Испания — Примера7-й тур2 : 1Сельта
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур2 : 1Сельта
21.09.2025Испания — Примера5-й тур1 : 1Сельта
05.10.2025Испания — Примера8-й турРеал Сосьедад0 : 1
28.09.2025Испания — Примера7-й тур2 : 1Реал Сосьедад
24.09.2025Испания — Примера6-й турРеал Сосьедад1 : 0
19.09.2025Испания — Примера5-й тур3 : 1Реал Сосьедад
13.09.2025Испания — Примера4-й турРеал Сосьедад1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона922
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид821
3
Лига чемпионов
Вильярреал816
4
Лига чемпионов
Бетис815
5
Лига Европы
Эспаньол915
6
Лига конференций
Атлетик Б813
7 Эльче813
8 Атлетико М813
9 Севилья913
10 Алавес811
11 Хетафе811
12 Осасуна810
13 Леванте88
14 Райо Вальекано88
15 Мальорка98
16 Валенсия88
17 Сельта86
18
Зона вылета
Жирона96
19
Зона вылета
Овьедо96
20
Зона вылета
Реал Сосьедад85

Отзывы и комментарии к матчу

