Сельта - Реал Сосьедад 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 16:15
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
19 Октября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Сосьедад, которое состоится 19 Октября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|22
|пз
|Уго Сотело
|6
|пз
|Илаш Мориба
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|15
|нп
|Брайан Сарагоса
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|23
|пз
|Брайс Мендес
|18
|пз
|Карлос Солер
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Серхио Франсиско
История личных встреч
|13.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 0
|23.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|20.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|18.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|08.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|28.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 2
|22.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 0
|19.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|21
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|9
|15
| 6
Лига конференций
|Атлетик Б
|8
|13
|7
|Эльче
|8
|13
|8
|Атлетико М
|8
|13
|9
|Севилья
|9
|13
|10
|Алавес
|8
|11
|11
|Хетафе
|8
|11
|12
|Осасуна
|8
|10
|13
|Леванте
|8
|8
|14
|Райо Вальекано
|8
|8
|15
|Мальорка
|9
|8
|16
|Валенсия
|8
|8
|17
|Сельта
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Жирона
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|8
|5