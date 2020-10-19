Аталанта - Лацио 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 18:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
19 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Лацио, которое состоится 19 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Лацио
Рим
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|59
|пз
|Никола Залевски
|8
|пз
|Марио Пашалич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|32
|пз
|Данило Катальди
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|26
|пз
|Тома Башич
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|9
|нп
|Педро Родригес
|19
|нп
|Булайе Диа
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|11.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|0 : 2
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 2
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|27.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 2
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 3
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|6
|10
|7
|Болонья
|6
|10
|8
|Сассуоло
|7
|10
|9
|Комо
|6
|9
|10
|Кремонезе
|6
|9
|11
|Кальяри
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Лацио
|6
|7
|15
|Лечче
|7
|6
|16
|Парма
|6
|5
|17
|Верона
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|6
|2