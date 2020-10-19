23:06 ()
Аталанта - Лацио 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 18:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
19 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Аталанта
Лацио

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Лацио, которое состоится 19 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Лацио
Рим
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
69ИталиязщХонест Аханор
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
59ПольшапзНикола Залевски
8ХорватияпзМарио Пашалич
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигериянпАдемола Лукман
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
17ПортугалиязщНуну Тавареш
32ИталияпзДанило Катальди
8ФранцияпзМаттео Гендузи
26ХорватияпзТома Башич
22ИталиянпМаттео Канчелльери
9ИспаниянпПедро Родригес
19СенегалнпБулайе Диа
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
06.04.2025Италия — Серия А31-й турАталанта0 : 1Лацио
28.12.2024Италия — Серия А18-й турЛацио1 : 1Аталанта
04.02.2024Италия - Серия А23-й турАталанта3 : 1Лацио
08.10.2023Италия - Серия А8-й турЛацио3 : 2Аталанта
11.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турЛацио0 : 2Аталанта
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турАталанта0 : 2Лацио
22.01.2022Италия - Серия А23-й турЛацио0 : 0Аталанта
30.10.2021Италия - Серия А11-й турАталанта2 : 2Лацио
31.01.2021Италия - Серия А20-й турАталанта1 : 3Лацио
27.01.2021Кубок Италии1/4 финалаАталанта3 : 2Лацио
04.10.2025Италия — Серия А6-й турАталанта1 : 1
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турАталанта2 : 1
27.09.2025Италия — Серия А5-й тур1 : 1Аталанта
21.09.2025Италия — Серия А4-й тур0 : 3Аталанта
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 0Аталанта
04.10.2025Италия — Серия А6-й турЛацио3 : 3
29.09.2025Италия — Серия А5-й тур0 : 3Лацио
21.09.2025Италия — Серия А4-й турЛацио0 : 1
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур1 : 0Лацио
31.08.2025Италия — Серия А2-й турЛацио4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи715
2
Лига чемпионов
Рома615
3
Лига чемпионов
Милан613
4
Лига чемпионов
Ювентус612
5
Лига Европы
Интер М612
6
Лига конференций
Аталанта610
7 Болонья610
8 Сассуоло710
9 Комо69
10 Кремонезе69
11 Кальяри68
12 Удинезе68
13 Торино78
14 Лацио67
15 Лечче76
16 Парма65
17 Верона74
18
Зона вылета
Фиорентина63
19
Зона вылета
Пиза73
20
Зона вылета
Дженоа62

