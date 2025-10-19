Санкт-Паули - Хоффенхайм 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 17:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
19 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Хоффенхайм, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
|22
|вр
|Никола Василь
|25
|зщ
|Адам Дзвигала
|8
|зщ
|Эрик Смит
|21
|зщ
|Ларс Рицка
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|23
|пз
|Луис Оппи
|10
|пз
|Данел Синани
|19
|нп
|Мартейн Карс
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|11
|пз
|Фисник Аслани
|29
|пз
|Базумана Туре
|19
|нп
|Тим Лемперле
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|14.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|23.01.2011
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|28.08.2010
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|29.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|03.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 5
Лига Европы
|Байер
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|7
|11
|7
|Унион
|7
|10
|8
|Айнтрахт Ф
|6
|9
|9
|Фрайбург
|6
|8
|10
|Гамбург
|7
|8
|11
|Вердер
|7
|8
|12
|Санкт-Паули
|6
|7
|13
|Аугсбург
|7
|7
|14
|Хоффенхайм
|6
|7
|15
|Вольфсбург
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3