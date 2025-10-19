23:06 ()
Санкт-Паули - Хоффенхайм 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 17:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
19 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Санкт-Паули
Хоффенхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Хоффенхайм, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
25 Польша зщ Адам Дзвигала
8 Швеция зщ Эрик Смит
21 Германия зщ Ларс Рицка
11 Польша пз Аркадиуш Пырка
6 США пз Джеймс Сэндс
16 Япония пз Джоэл Чима Фудзита
23 Германия пз Луис Оппи
10 Люксембург пз Данел Синани
19 Нидерланды нп Мартейн Карс
28 Франция нп Матиас Перейра Лаж
1 Германия вр Оливер Бауман
2 Чехия зщ Робин Гранач
21 Косово зщ Альбиан Хайдари
13 Бразилия зщ Бернардо
34 Чехия пз Владимир Цоуфал
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
7 Косово пз Леон Авдуллаху
18 Нидерланды пз Ваутер Бюргер
11 Косово пз Фисник Аслани
29 Швеция пз Базумана Туре
19 Германия нп Тим Лемперле
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
14.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Санкт-Паули1 : 0Хоффенхайм
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Хоффенхайм0 : 2Санкт-Паули
23.01.2011 Германия - Бундеслига 19-й тур Хоффенхайм2 : 2Санкт-Паули
28.08.2010 Германия - Бундеслига 2-й тур Санкт-Паули0 : 1Хоффенхайм
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 1 : 0Санкт-Паули
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Санкт-Паули1 : 2
19.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 2 : 0Санкт-Паули
14.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Санкт-Паули2 : 1
29.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 0 : 2Санкт-Паули
03.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм0 : 1
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 1 : 1Хоффенхайм
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм1 : 4
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 2 : 4Хоффенхайм
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария618
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг716
3
Лига чемпионов
Штутгарт715
4
Лига чемпионов
Боруссия Д614
5
Лига Европы
Байер714
6
Лига конференций
Кёльн711
7 Унион710
8 Айнтрахт Ф69
9 Фрайбург68
10 Гамбург78
11 Вердер78
12 Санкт-Паули67
13 Аугсбург77
14 Хоффенхайм67
15 Вольфсбург75
16
Стыковая зона
Майнц74
17
Зона вылета
Хайденхайм74
18
Зона вылета
Боруссия М73

