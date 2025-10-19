23:06 ()
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Ренн - Осер 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 17:15
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
19 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Ренн
Осер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Осер, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Осер
30ФранцияврБрис Самба
36ГаназщАлиду Сейду
97ФранциязщЖереми Жаке
3ФранциязщЛилиан Брассье
33НидерландызщХанс Хатебур
45ФранцияпзМахди Камара
6ФранцияпзДжауи Сиссе
21ФранцияпзВалентин Ронжье
26ФранцияпзКентен Мерлен
7ШвейцариянпБрил Эмболо
9ФранциянпЭстебан Леполь
16ГвианаврДонован Леон
38ФранциязщЭлвин Петит Доль
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
7ФранцияпзХосуэ Казимир
29ФранцияпзМарвен Сеная
14ГанапзГидеон Менса
42ГанапзЭлиша Овусу
34ФранцияпзРуди Матондо
10МалинпЛассин Синайоко
19КамеруннпДэнни Намасо
9ФранциянпСеку Мара
Главные тренеры
СенегалХабиб Бей
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
06.04.2025Франция — Лига 128-й турРенн0 : 1Осер
03.11.2024Франция — Лига 110-й турОсер4 : 0Ренн
11.03.2023Франция - Лига 127-й турОсер0 : 0Ренн
11.09.2022Франция - Лига 17-й турРенн5 : 0Осер
12.02.2014Кубок Франции1/8 финалаОсер0 : 1Ренн
11.03.2012Франция - Лига 127-й турРенн1 : 1Осер
23.10.2011Франция - Лига 111-й турОсер0 : 1Ренн
02.04.2011Франция - Лига 129-й турРенн0 : 0Осер
14.11.2010Франция - Лига 113-й турОсер2 : 1Ренн
14.02.2010Франция - Лига 124-й турОсер1 : 0Ренн
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур2 : 2Ренн
28.09.2025Франция — Лига 16-й турРенн0 : 0
20.09.2025Франция — Лига 15-й тур2 : 2Ренн
14.09.2025Франция — Лига 14-й турРенн3 : 1
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур1 : 1Ренн
04.10.2025Франция — Лига 17-й турОсер1 : 2
27.09.2025Франция — Лига 16-й тур2 : 0Осер
21.09.2025Франция — Лига 15-й турОсер1 : 0
13.09.2025Франция — Лига 14-й турОсер1 : 2
30.08.2025Франция — Лига 13-й тур1 : 0Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ817
2
Лига чемпионов
Страсбург816
3
Лига чемпионов
Марсель715
4
Лига чемпионов
Лион815
5
Лига Европы
Монако713
6
Лига конференций
Ланс713
7 Лилль711
8 Ницца811
9 Париж710
10 Тулуза710
11 Ренн710
12 Брест78
13 Лорьян77
14 Гавр76
15 Нант76
16
Стыковая зона
Осер76
17
Зона вылета
Анже75
18
Зона вылета
Метц72

