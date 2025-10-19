Ренн - Осер 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 17:15
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
19 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Осер, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|30
|вр
|Брис Самба
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|45
|пз
|Махди Камара
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|7
|нп
|Брил Эмболо
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|16
|вр
|Донован Леон
|38
|зщ
|Элвин Петит Доль
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|29
|пз
|Марвен Сеная
|14
|пз
|Гидеон Менса
|42
|пз
|Элиша Овусу
|34
|пз
|Руди Матондо
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|9
|нп
|Секу Мара
Главные тренеры
|Хабиб Бей
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|11.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|12.02.2014
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 1
|11.03.2012
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|23.10.2011
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|02.04.2011
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|14.11.2010
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|14.02.2010
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 2
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Ланс
|7
|13
|7
|Лилль
|7
|11
|8
|Ницца
|8
|11
|9
|Париж
|7
|10
|10
|Тулуза
|7
|10
|11
|Ренн
|7
|10
|12
|Брест
|7
|8
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Гавр
|7
|6
|15
|Нант
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2