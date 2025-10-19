Телстар - Херенвен 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 12:15
19 Октября 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Херенвен, которое состоится 19 Октября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телстар
Велзен
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|4 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|8
|16
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|15
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|14
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|13
|9
|Утрехт
|8
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|8
|10
|11
|Спарта
|8
|10
|12
|Херенвен
|8
|9
|13
|Волендам
|8
|7
|14
|Телстар
|8
|7
|15
|НАК Бреда
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|8
|3