Телстар - Херенвен 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 12:15
19 Октября 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Телстар
Херенвен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Херенвен, которое состоится 19 Октября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
05.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й тур2 : 1Телстар
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турТелстар4 : 2
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур2 : 0Телстар
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турТелстар1 : 3
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 2Телстар
04.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й турХеренвен2 : 1
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур2 : 2Херенвен
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й турХеренвен3 : 2
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 0Херенвен
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й турХеренвен2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд822
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
АЗ Алкмар815
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген815
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна813
9 Утрехт810
10 Гоу Эхед Иглс810
11 Спарта810
12 Херенвен89
13 Волендам87
14 Телстар87
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле87
17
Зона вылета
Эксельсиор86
18
Зона вылета
Хераклес83

