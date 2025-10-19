23:07 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Свернуть список

Эксельсиор - Фортуна 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 14:30
19 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Эксельсиор
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Фортуна, которое состоится 19 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
1НидерландыврСтейн ван Гассел
2НидерландызщИлиас Бронкхорст
4ШвециязщКаспер Видель
3НидерландызщРик Мейссен
12ФранциязщАртур Загре
10НидерландыпзНоа Науйокс
6ШвецияпзАдам Карлен
30НидерландыпзДеренсили Санчес-Фернандес
23ГрузияпзИракли Егоян
11НидерландыпзГьян де Регт
9ПольшанпШимон Влодарчик
31НидерландыврМаттейс Брандерхорст
12ПортугалиязщИву Пинту
44ИспаниязщИван Маркес
4БельгиязщШон Адевойе
8НидерландызщЯспер Дахлаус
23НидерландыпзФилипп Бриттейн
80ШвейцарияпзРайан Фоссо-Имефак
18ГрецияпзДимитриос Лимниос
17СуринампзДжастин Лонвейк
7ШвецияпзКристоффер Петерсон
9НидерландынпКай Сирхёйс
Главные тренеры
НидерландыДанни Бёйс
История личных встреч
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турФортуна5 : 2Эксельсиор
26.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турЭксельсиор2 : 2Фортуна
21.05.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турЭксельсиор3 : 0Фортуна
17.09.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 7-й турФортуна1 : 0Эксельсиор
10.02.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турФортуна4 : 1Эксельсиор
11.08.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турЭксельсиор1 : 1Фортуна
04.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й тур2 : 1Эксельсиор
27.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турЭксельсиор1 : 2
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 2Эксельсиор
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турЭксельсиор0 : 1
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й турЭксельсиор1 : 0
04.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й турФортуна1 : 0
26.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур3 : 2Фортуна
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й турФортуна1 : 0
17.09.2025Нидерланды — Эредивизия3-й тур2 : 0Фортуна
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 3Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд822
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
АЗ Алкмар815
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген815
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна813
9 Утрехт810
10 Гоу Эхед Иглс810
11 Спарта810
12 Херенвен89
13 Волендам87
14 Телстар87
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле87
17
Зона вылета
Эксельсиор86
18
Зона вылета
Хераклес83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close