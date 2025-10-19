Эксельсиор - Фортуна 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 14:30
19 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Илиас Бронкхорст
|4
|зщ
|Каспер Видель
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|12
|зщ
|Артур Загре
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|6
|пз
|Адам Карлен
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|23
|пз
|Иракли Егоян
|11
|пз
|Гьян де Регт
|9
|нп
|Шимон Влодарчик
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|44
|зщ
|Иван Маркес
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|17
|пз
|Джастин Лонвейк
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|5 : 2
|26.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 0
|10.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|4 : 1
|11.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|8
|16
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|15
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|14
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|13
|9
|Утрехт
|8
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|8
|10
|11
|Спарта
|8
|10
|12
|Херенвен
|8
|9
|13
|Волендам
|8
|7
|14
|Телстар
|8
|7
|15
|НАК Бреда
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|8
|3