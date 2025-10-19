23:07 ()
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
19 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 9-й тур
Фенербахче
Фатих Карагюмрюк

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Фатих Карагюмрюк, которое состоится 19 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
14.04.2024 Турция - Суперлига 32-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 2Фенербахче
26.11.2023 Турция - Суперлига 13-й тур Фенербахче2 : 1Фатих Карагюмрюк
10.04.2023 Турция - Суперлига 28-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 2Фенербахче
09.10.2022 Турция - Суперлига 9-й тур Фенербахче5 : 4Фатих Карагюмрюк
15.05.2022 Турция - Суперлига 37-й тур Фенербахче0 : 0Фатих Карагюмрюк
22.12.2021 Турция - Суперлига 18-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 1Фенербахче
13.02.2021 Турция - Суперлига 25-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 2Фенербахче
15.11.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Фенербахче3 : 3Фатих Карагюмрюк
03.10.2020 Турция - Суперлига 4-й тур Фенербахче2 : 1Фатих Карагюмрюк
22.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Фенербахче2 : 2Фатих Карагюмрюк
05.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 0 : 0Фенербахче
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Фенербахче2 : 1
28.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Фенербахче2 : 0
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 3 : 1Фенербахче
21.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 1Фенербахче
05.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 2
27.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Фатих Карагюмрюк3 : 4
21.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 3 : 2Фатих Карагюмрюк
17.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 2
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай822
2
Лига чемпионов
Трабзонспор920
3
Лига Европы
Гёзтепе816
4
Лига конференций
Фенербахче816
5 Газиантеп814
6 Бешикташ813
7 Самсунспор813
8 Коньяспор811
9 Аланьяспор810
10 Антальяспор810
11 Касымпаша89
12 Ризеспор88
13 Коджаэлиспор98
14 Генчлербирлиги98
15 Истанбул Башакшехир76
16
Зона вылета
Эюпспор85
17
Зона вылета
Кайсериспор85
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк83

