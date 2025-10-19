Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
19 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 9-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Фатих Карагюмрюк, которое состоится 19 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Марцел Личка
История личных встреч
|14.04.2024
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 1
|10.04.2023
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 2
|09.10.2022
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|5 : 4
|15.05.2022
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 0
|22.12.2021
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|1 : 1
|13.02.2021
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|1 : 2
|15.11.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|03.10.2020
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|2 : 1
|22.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|05.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 4
|21.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 2
|17.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|9
|20
| 3
Лига Европы
|Гёзтепе
|8
|16
| 4
Лига конференций
|Фенербахче
|8
|16
|5
|Газиантеп
|8
|14
|6
|Бешикташ
|8
|13
|7
|Самсунспор
|8
|13
|8
|Коньяспор
|8
|11
|9
|Аланьяспор
|8
|10
|10
|Антальяспор
|8
|10
|11
|Касымпаша
|8
|9
|12
|Ризеспор
|8
|8
|13
|Коджаэлиспор
|9
|8
|14
|Генчлербирлиги
|9
|8
|15
|Истанбул Башакшехир
|7
|6
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3