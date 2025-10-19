Слуцк - Молодечно 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 12:00
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
19 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Молодечно, которое состоится 19 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Молодечно
История личных встреч
|25.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|15.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|5 : 0
|14.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|10.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|24
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|24
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|25
|47
|4
|Торпедо-БелАЗ
|24
|44
|5
|Динамо-Брест
|25
|44
|6
|Ислочь
|25
|43
|7
|Минск
|24
|41
|8
|Неман
|23
|35
|9
|БАТЭ
|25
|30
|10
|Гомель
|24
|30
|11
|Витебск
|25
|27
|12
|Арсенал Дз
|25
|26
|13
|Нафтан
|24
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|25
|23
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|24
|17
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|24
|10