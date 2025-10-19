23:07 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Свернуть список

МЛ Витебск - Минск 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 19:00
19 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
МЛ Витебск
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Минск, которое состоится 19 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Минск
Минск
История личных встреч
25.05.2025Беларусь — Высшая лига10-й турМинск1 : 2МЛ Витебск
03.10.2025Беларусь — Высшая лига24-й тур1 : 0МЛ Витебск
27.09.2025Беларусь — Высшая лига23-й турМЛ Витебск2 : 3
20.09.2025Беларусь — Высшая лига22-й тур3 : 1МЛ Витебск
13.09.2025Беларусь — Высшая лига21-й турМЛ Витебск0 : 1
08.09.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20255 : 0МЛ Витебск
03.10.2025Беларусь — Высшая лига24-й турМинск1 : 0
26.09.2025Беларусь — Высшая лига23-й тур1 : 1Минск
21.09.2025Беларусь — Высшая лига22-й турМинск3 : 0
14.09.2025Беларусь — Высшая лига21-й турМинск2 : 1
29.08.2025Беларусь — Высшая лига20-й тур1 : 1Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2452
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2449
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2547
4 Торпедо-БелАЗ2444
5 Динамо-Брест2544
6 Ислочь2543
7 Минск2441
8 Неман2335
9 БАТЭ2530
10 Гомель2430
11 Витебск2527
12 Арсенал Дз2526
13 Нафтан2425
14
Стыковая зона
Сморгонь2523
15
Зона вылета
Слуцк2417
16
Зона вылета
Молодечно2410

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close