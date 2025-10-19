Жетысу - Тобол 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 12:00
19 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Тобол, которое состоится 19 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Тобол
Костанай
История личных встреч
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|04.05.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|02.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|19.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|02.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|14.03.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|28.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 0
|16.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2 Т
|28.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|25
|58
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|24
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|24
|50
|4
|Елимай
|25
|45
|5
|Актобе
|24
|42
|6
|Женис
|25
|35
|7
|Окжетпес
|24
|32
|8
|Ордабасы
|24
|31
|9
|Кызыл-Жар
|25
|24
|10
|Улытау
|25
|22
|11
|Кайсар
|25
|21
|12
|Жетысу
|24
|21
|13
|Атырау
|25
|19
| 14
Зона вылета
|Туран
|25
|16