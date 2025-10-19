23:08 ()
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Жетысу - Тобол 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 12:00
19 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур
Жетысу
Тобол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Тобол, которое состоится 19 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Тобол
Костанай
История личных встреч
21.06.2025Казахстан — Премьер-лига13-й турТобол2 : 1Жетысу
18.08.2024Казахстан — Премьер-лига17-й турЖетысу0 : 3Тобол
04.05.2024Казахстан — Премьер-лига7-й турТобол1 : 0Жетысу
24.09.2023Казахстан - Премьер-лига23-й турТобол1 : 2Жетысу
02.04.2023Казахстан - Премьер-лига4-й турЖетысу1 : 1Тобол
19.06.2021Казахстан - Премьер-лига16-й турТобол2 : 1Жетысу
10.04.2021Казахстан - Премьер-лига4-й турЖетысу0 : 2Тобол
02.10.2020Казахстан - Премьер-лига12-й турТобол2 : 0Жетысу
14.03.2020Казахстан - Премьер-лига2-й турЖетысу0 : 0Тобол
28.09.2019Казахстан - Премьер-лига28-й турТобол0 : 0Жетысу
05.10.2025Казахстан — Премьер-лига24-й тур5 : 0Жетысу
16.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й турЖетысу1 : 1
24.08.2025Казахстан — Премьер-лига22-й тур3 : 2Жетысу
17.08.2025Казахстан — Премьер-лига21-й турЖетысу0 : 0
09.08.2025Казахстан — Премьер-лига20-й тур3 : 2 ТЖетысу
28.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й турТобол1 : 0
24.09.2025Казахстан — Премьер-лига9-й турТобол1 : 0
19.09.2025Казахстан — Премьер-лига20-й турТобол2 : 3
13.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й тур1 : 0Тобол
23.08.2025Казахстан — Премьер-лига22-й турТобол2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2558
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2453
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2450
4 Елимай2545
5 Актобе2442
6 Женис2535
7 Окжетпес2432
8 Ордабасы2431
9 Кызыл-Жар2524
10 Улытау2522
11 Кайсар2521
12 Жетысу2421
13 Атырау2519
14
Зона вылета
Туран2516

