23:08 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Свернуть список

Астана - Актобе 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 14:00
19 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур
Астана
Актобе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Актобе, которое состоится 19 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана
Актобе
Актобе
Главные тренеры
БеларусьВячеслав Дмитриевич Левчук
История личных встреч
22.06.2025Казахстан — Премьер-лига13-й турАктобе0 : 1Астана
27.10.2024Казахстан — Премьер-лига24-й турАстана2 : 0Актобе
04.05.2024Казахстан — Премьер-лига7-й турАктобе1 : 1Астана
30.09.2023Казахстан - Премьер-лига24-й турАктобе2 : 0Астана
14.03.2023Казахстан - Премьер-лига3-й турАстана1 : 4Актобе
26.06.2022Казахстан - Премьер-лига15-й турАктобе4 : 1Астана
17.03.2022Казахстан - Премьер-лига3-й турАстана1 : 0Актобе
18.09.2021Казахстан - Премьер-лига21-й турАстана2 : 1Актобе
02.05.2021Казахстан - Премьер-лига9-й турАктобе0 : 2Астана
27.10.2019Казахстан - Премьер-лига31-й турАстана5 : 0Актобе
28.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й тур1 : 2Астана
19.09.2025Казахстан — Премьер-лига20-й тур2 : 3Астана
14.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й турАстана3 : 3
28.08.2025Казахстан — Премьер-лига19-й турАстана5 : 1
23.08.2025Казахстан — Премьер-лига22-й тур3 : 2Астана
27.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й турАктобе1 : 0
20.09.2025Казахстан — Премьер-лига18-й тур2 : 1Актобе
14.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й тур1 : 0Актобе
24.08.2025Казахстан — Премьер-лига22-й турАктобе3 : 2
17.08.2025Казахстан — Премьер-лига21-й турАктобе2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2558
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2453
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2450
4 Елимай2545
5 Актобе2442
6 Женис2535
7 Окжетпес2432
8 Ордабасы2431
9 Кызыл-Жар2524
10 Улытау2522
11 Кайсар2521
12 Жетысу2421
13 Атырау2519
14
Зона вылета
Туран2516

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close