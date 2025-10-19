23:08 ()
ЛНЗ Черкассы - Колос 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 12:00
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
19 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
ЛНЗ Черкассы
Колос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Колос, которое состоится 19 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Колос
Ковалёвка
История личных встреч
16.03.2025 Украина — Премьер-лига 21-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 0Колос
16.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур Колос1 : 1ЛНЗ Черкассы
13.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Колос1 : 3ЛНЗ Черкассы
04.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 1Колос
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 4ЛНЗ Черкассы
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 0
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 4 : 1ЛНЗ Черкассы
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 2
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Колос0 : 2
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Колос
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Колос0 : 0
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Колос
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Колос1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кривбасс919
2
Лига конференций
Шахтёр918
3
Лига конференций
Динамо К917
4 Полесье916
5 Металлист 1925815
6 ЛНЗ Черкассы814
7 Колос814
8 Оболонь-Бровар913
9 Заря912
10 Карпаты811
11 Кудровка810
12 Верес88
13
Стыковая зона
Александрия87
14
Стыковая зона
Рух В96
15
Зона вылета
Полтава94
16
Зона вылета
Эпицентр83

Отзывы и комментарии к матчу

