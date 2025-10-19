Верес - Александрия 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 14:30
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
19 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Александрия, которое состоится 19 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Александрия
Александрия
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|13.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|03.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|21.10.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 13-й тур
|1 : 1
|22.07.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 1
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кривбасс
|9
|19
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|9
|18
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|9
|17
|4
|Полесье
|9
|16
|5
|Металлист 1925
|8
|15
|6
|ЛНЗ Черкассы
|8
|14
|7
|Колос
|8
|14
|8
|Оболонь-Бровар
|9
|13
|9
|Заря
|9
|12
|10
|Карпаты
|8
|11
|11
|Кудровка
|8
|10
|12
|Верес
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|9
|6
| 15
Зона вылета
|Полтава
|9
|4
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|8
|3