Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Верес - Александрия 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 14:30
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
19 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Верес
Александрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Александрия, которое состоится 19 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Александрия3 : 1Верес
24.11.2024 Украина — Премьер-лига 14-й тур Верес1 : 1Александрия
19.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур Верес2 : 2Александрия
11.11.2023 Украина - Премьер-лига 14-й тур Александрия1 : 0Верес
24.05.2023 Украина - Премьер-лига 28-й тур Верес2 : 2Александрия
13.11.2022 Украина - Премьер-лига 13-й тур Александрия3 : 2Верес
03.10.2021 Украина - Премьер-лига 10-й тур Верес0 : 0Александрия
21.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 13-й тур Александрия1 : 1Верес
22.07.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур Верес0 : 0Александрия
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Верес
29.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Верес1 : 4
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Верес
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Верес2 : 0
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Верес
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Александрия0 : 2
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Александрия1 : 0
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Александрия
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Александрия4 : 1
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Александрия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кривбасс919
2
Лига конференций
Шахтёр918
3
Лига конференций
Динамо К917
4 Полесье916
5 Металлист 1925815
6 ЛНЗ Черкассы814
7 Колос814
8 Оболонь-Бровар913
9 Заря912
10 Карпаты811
11 Кудровка810
12 Верес88
13
Стыковая зона
Александрия87
14
Стыковая зона
Рух В96
15
Зона вылета
Полтава94
16
Зона вылета
Эпицентр83

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

