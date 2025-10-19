Карпаты - Эпицентр 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 17:00
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
19 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Эпицентр, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карпаты
Львов
Эпицентр
Дунаевцы
История личных встреч
|30.08.2020
|Кубок Украины
|1-й предварительный раунд
|4 : 0
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 3
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|03.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 5
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кривбасс
|9
|19
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|9
|18
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|9
|17
|4
|Полесье
|9
|16
|5
|Металлист 1925
|8
|15
|6
|ЛНЗ Черкассы
|8
|14
|7
|Колос
|8
|14
|8
|Оболонь-Бровар
|9
|13
|9
|Заря
|9
|12
|10
|Карпаты
|8
|11
|11
|Кудровка
|8
|10
|12
|Верес
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|9
|6
| 15
Зона вылета
|Полтава
|9
|4
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|8
|3