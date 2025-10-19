23:08 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Свернуть список

Карпаты - Эпицентр 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 17:00
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
19 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Карпаты
Эпицентр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Эпицентр, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карпаты
Львов
Эпицентр
Дунаевцы
История личных встреч
30.08.2020 Кубок Украины 1-й предварительный раунд Эпицентр4 : 0Карпаты
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Карпаты
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Карпаты3 : 3
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Карпаты
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Карпаты1 : 1
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Карпаты
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Эпицентр1 : 2
26.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Эпицентр
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Эпицентр4 : 5
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Эпицентр
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Эпицентр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кривбасс919
2
Лига конференций
Шахтёр918
3
Лига конференций
Динамо К917
4 Полесье916
5 Металлист 1925815
6 ЛНЗ Черкассы814
7 Колос814
8 Оболонь-Бровар913
9 Заря912
10 Карпаты811
11 Кудровка810
12 Верес88
13
Стыковая зона
Александрия87
14
Стыковая зона
Рух В96
15
Зона вылета
Полтава94
16
Зона вылета
Эпицентр83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close