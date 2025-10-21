Динамо Мх - Спартак М 21 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-10-2025 17:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
21 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Спартак М, которое состоится 21 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Деян Станкович
История личных встреч
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 3 : 4
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|11.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|02.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1 4 : 2
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|5 : 2
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Динамо» (Махачкала) — «Спартак». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|5
|13
|2
|Спартак М
|5
|10
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|10
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|5
|5