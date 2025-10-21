00:55 ()
Свернуть список

Динамо Мх - Спартак М 21 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-10-2025 17:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
21 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Динамо Мх
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Спартак М, которое состоится 21 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Спартак М1 : 1 3 : 4Динамо Мх
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М1 : 0Динамо Мх
11.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Спартак М1 : 2Динамо Мх
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Динамо Мх0 : 1Спартак М
15.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо Мх1 : 1Спартак М
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Спартак М0 : 1Динамо Мх
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 2
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Динамо Мх
02.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Динамо Мх1 : 1 4 : 2
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо Мх0 : 0
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Динамо Мх1 : 1
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М1 : 1
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Спартак М5 : 2
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Спартак М
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 1 : 1Спартак М
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур 1 : 2Спартак М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Динамо» (Махачкала) — «Спартак». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх513
2 Спартак М510
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА510
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон55

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close