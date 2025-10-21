Копенгаген - Боруссия Д 21 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Боруссия Д, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|1
|вр
|Доминик Котарски
|20
|зщ
|Дзюнносукэ Судзуки
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|6
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|21
|пз
|Мадс Мадсен
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|11
|нп
|Джордан Ларссон
|16
|нп
|Роберт
|9
|нп
|Юссуфа Мукоко
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|2
|пз
|Ян Коуто
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|14
|пз
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
|Нико Ковач
История личных встреч
|02.11.2022
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|1 : 1
|06.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Дания — Суперлига
|12-й тур
|3 : 1
|05.10.2025
|Дания — Суперлига
|11-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Дания — Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Дания — Суперлига
|9-й тур
|3 : 3
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Вильярреал
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Копенгаген
|2
|1
|29
|Олимпиакос
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Пафос
|2
|1
|33
|Бенфика
|2
|0
|34
|Атлетик Б
|2
|0
|35
|Аякс
|2
|0
|36
|Кайрат
|2
|0