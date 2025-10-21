00:55 ()
Копенгаген - Боруссия Д 21 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Копенгаген
Боруссия Д

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Боруссия Д, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1 Хорватия вр Доминик Котарски
20 Япония зщ Дзюнносукэ Судзуки
5 Бразилия зщ Габриэл Перейра
6 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
15 Перу зщ Маркос Лопес
12 Дания пз Лукас Лерагер
21 Дания пз Мадс Мадсен
10 Норвегия пз Мохамед Эльюнусси
11 Швеция нп Джордан Ларссон
16 Бразилия нп Роберт
9 Германия нп Юссуфа Мукоко
1 Швейцария вр Грегор Кобель
3 Германия зщ Вальдемар Антон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
2 Бразилия пз Ян Коуто
20 Австрия пз Марсель Забитцер
8 Германия пз Феликс Нмеча
24 Швеция пз Даниэль Свенссон
10 Германия пз Юлиан Брандт
14 Германия пз Максимилиан Байер
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Дания Якоб Неэструп
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
02.11.2022 Лига чемпионов Группа G. 6-й тур Копенгаген1 : 1Боруссия Д
06.09.2022 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур Боруссия Д3 : 0Копенгаген
17.10.2025 Дания — Суперлига 12-й тур 3 : 1Копенгаген
05.10.2025 Дания — Суперлига 11-й тур Копенгаген1 : 1
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 0Копенгаген
27.09.2025 Дания — Суперлига 10-й тур 1 : 2Копенгаген
21.09.2025 Дания — Суперлига 9-й тур Копенгаген3 : 3
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 1Боруссия Д
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Боруссия Д1 : 1
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Боруссия Д4 : 1
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 0 : 2Боруссия Д
21.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Боруссия Д1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
ПСЖ26
4
1/8 финала
Интер М26
5
1/8 финала
Арсенал26
6
1/8 финала
Карабах26
7
1/8 финала
Боруссия Д24
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
10
Плей-офф
Атлетико М23
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
12
Плей-офф
Марсель23
13
Плей-офф
Брюгге23
14
Плей-офф
Спортинг23
15
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
16
Плей-офф
Барселона23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Вильярреал21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Копенгаген21
29 Олимпиакос21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Пафос21
33 Бенфика20
34 Атлетик Б20
35 Аякс20
36 Кайрат20

