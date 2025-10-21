00:55 ()
Байер - ПСЖ 21 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Байер
ПСЖ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - ПСЖ, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
5 Франция зщ Луак Баде
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
13 Бразилия зщ Артур
9 Аргентина пз Клаудио Эчеверри
8 Германия пз Роберт Андрих
24 Испания пз Алеш Гарсия
6 Аргентина пз Игнасио Фернандес
20 Испания пз Алехандро Гримальдо
19 Нидерланды нп Эрнест Поку
35 Камерун нп Кристиан Кофане
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
6 Украина зщ Илья Забарный
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Дания Каспер Юльманн
Испания Луис Энрике
История личных встреч
12.03.2014 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч ПСЖ2 : 1Байер
18.02.2014 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Байер0 : 4ПСЖ
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 3 : 4Байер
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Байер2 : 0
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Байер1 : 1
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 1 : 2Байер
21.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Байер1 : 1
17.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур ПСЖ3 : 3
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 1ПСЖ
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 2ПСЖ
27.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур ПСЖ2 : 0
22.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 0ПСЖ
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Байер» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
ПСЖ26
4
1/8 финала
Интер М26
5
1/8 финала
Арсенал26
6
1/8 финала
Карабах26
7
1/8 финала
Боруссия Д24
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
10
Плей-офф
Атлетико М23
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
12
Плей-офф
Марсель23
13
Плей-офф
Брюгге23
14
Плей-офф
Спортинг23
15
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
16
Плей-офф
Барселона23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Вильярреал21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Копенгаген21
29 Олимпиакос21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Пафос21
33 Бенфика20
34 Атлетик Б20
35 Аякс20
36 Кайрат20

