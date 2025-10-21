Байер - ПСЖ 21 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - ПСЖ, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
|1
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|13
|зщ
|Артур
|9
|пз
|Клаудио Эчеверри
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|20
|пз
|Алехандро Гримальдо
|19
|нп
|Эрнест Поку
|35
|нп
|Кристиан Кофане
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|6
|зщ
|Илья Забарный
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Каспер Юльманн
|Луис Энрике
История личных встреч
|12.03.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|18.02.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 4
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 4
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Байер» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
