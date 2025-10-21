00:55 ()
Юнион - Интер М 21 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Юнион
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Интер М, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Интер М
Милан, Италия
37 Нидерланды вр Кьелл Схерпен
5 Аргентина зщ Кевин Мак Аллистер
16 Англия зщ Кристиан Бёрджесс
48 Бельгия зщ Федде Лейсен
30 Австрия пз Рауль Флоруч
12 Нигерия пз Промис Дэвид
25 Израиль пз Анан Халаили
8 Алжир пз Адем Зоргане
4 Норвегия пз Матиас Расмуссен
22 Сенегал пз Уссейну Ньянг
10 Бельгия нп Ануар Аит-Эль-Хадж
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
30 Бразилия зщ Карлос Аугусто
16 Италия пз Давиде Фраттези
8 Хорватия пз Петар Сучич
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
14 Франция нп Анж-Йоан Бонни
94 Италия нп Франческо Эспозито
Главные тренеры
Бельгия Себастьен Поконьоли
Бельгия Давид Юбер
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
18.10.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 11-й тур Юнион3 : 1
05.10.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 10-й тур 1 : 0Юнион
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Юнион0 : 4
27.09.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 9-й тур Юнион2 : 0
21.09.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 8-й тур 1 : 2Юнион
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 1Интер М
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Интер М4 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Интер М3 : 0
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 0 : 2Интер М
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Интер М2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
ПСЖ26
4
1/8 финала
Интер М26
5
1/8 финала
Арсенал26
6
1/8 финала
Карабах26
7
1/8 финала
Боруссия Д24
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
10
Плей-офф
Атлетико М23
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
12
Плей-офф
Марсель23
13
Плей-офф
Брюгге23
14
Плей-офф
Спортинг23
15
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
16
Плей-офф
Барселона23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Вильярреал21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Копенгаген21
29 Олимпиакос21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Пафос21
33 Бенфика20
34 Атлетик Б20
35 Аякс20
36 Кайрат20

