Ростов - Пари Нижний Новгород 22 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-10-2025 19:30
22 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 22 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|4 : 0
|14.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 0
|19.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|4 : 0
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|21.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|26.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1 4 : 2
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 2
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 0
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|6
|13
|2
|Динамо Мх
|6
|13
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|6
|13
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|6
|5