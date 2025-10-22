02:12 ()
Ростов - Пари Нижний Новгород 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 19:30
22 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур
Ростов
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 22 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Ростов4 : 0Пари Нижний Новгород
14.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Ростов
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов1 : 0Пари Нижний Новгород
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2Ростов
30.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ростов4 : 0Пари Нижний Новгород
19.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Ростов
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов4 : 0Пари Нижний Новгород
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород1 : 2Ростов
21.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ростов0 : 1Пари Нижний Новгород
26.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Ростов1 : 0Пари Нижний Новгород
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Ростов
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 0 : 1Ростов
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Ростов
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Ростов1 : 1
02.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур 1 : 1 4 : 2Ростов
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Пари Нижний Новгород
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М613
2 Динамо Мх613
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА613
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон65

Отзывы и комментарии к матчу

