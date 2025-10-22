Челси - Аякс 22 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Аякс, которое состоится 22 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|7
|пз
|Педру Нету
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|32
|нп
|Тайрик Джордж
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|2
|зщ
|Лукас Роза
|18
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|10
|пз
|Оскар Глух
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
|11
|нп
|Мика Годтс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|05.11.2019
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|4 : 4
|23.10.2019
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 4
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Пафос
|3
|2
|27
|Вильярреал
|2
|1
|28
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|29
|Копенгаген
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Олимпиакос
|3
|1
|33
|Кайрат
|3
|1
|34
|Бенфика
|2
|0
|35
|Атлетик Б
|2
|0
|36
|Аякс
|2
|0