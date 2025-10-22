02:12 ()
Челси - Аякс 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Челси
Аякс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Аякс, которое состоится 22 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
29 Франция зщ Уэсли Фофана
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
7 Португалия пз Педру Нету
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
49 Аргентина пз Алехандро Гарначо
32 Англия нп Тайрик Джордж
1 Чехия вр Витезслав Ярош
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
2 Бразилия зщ Лукас Роза
18 Нидерланды пз Дави Классен
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
10 Израиль пз Оскар Глух
17 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
11 Бельгия нп Мика Годтс
25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
05.11.2019 Лига чемпионов Группа H. 4-й тур Челси4 : 4Аякс
23.10.2019 Лига чемпионов Группа H. 3-й тур Аякс0 : 1Челси
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 3Челси
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Челси2 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Челси1 : 0
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси1 : 3
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 2Челси
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Аякс0 : 2
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 3 : 3Аякс
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 4 : 0Аякс
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Аякс2 : 1
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 2 : 2Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
Барселона36
4
1/8 финала
ПСЖ26
5
1/8 финала
Интер М26
6
1/8 финала
Арсенал26
7
1/8 финала
Карабах26
8
1/8 финала
Боруссия Д24
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
11
Плей-офф
Атлетико М23
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
13
Плей-офф
Марсель23
14
Плей-офф
Брюгге23
15
Плей-офф
Спортинг23
16
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Пафос32
27 Вильярреал21
28 ПСВ Эйндховен21
29 Копенгаген21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Олимпиакос31
33 Кайрат31
34 Бенфика20
35 Атлетик Б20
36 Аякс20

