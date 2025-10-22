Аталанта - Славия 22 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Славия П, которое состоится 22 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Славия П
Прага, Чехия
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|16
|пз
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|59
|пз
|Никола Залевски
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Никола Крстович
|35
|вр
|Якуб Маркович
|8
|зщ
|Даики Хасиока
|2
|зщ
|Штепан Халоупек
|4
|зщ
|Давид Зима
|18
|зщ
|Ян Боржил
|10
|пз
|Христос Зафейрис
|19
|пз
|Оскар Дорли
|7
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|9
|пз
|Васил Кушей
|17
|нп
|Лукаш Провод
|25
|нп
|Томаш Хоры
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|18.10.2025
|Чехия — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Чехия — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
|26.09.2025
|Чехия — Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Чехия — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 4
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Пафос
|3
|2
|27
|Вильярреал
|2
|1
|28
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|29
|Копенгаген
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Олимпиакос
|3
|1
|33
|Кайрат
|3
|1
|34
|Бенфика
|2
|0
|35
|Атлетик Б
|2
|0
|36
|Аякс
|2
|0