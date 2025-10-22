02:12 ()
Аталанта - Славия 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Аталанта
Славия П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Славия П, которое состоится 22 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Славия П
Прага, Чехия
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
19 Албания зщ Берат Джимсити
16 Италия пз Рауль Белланова
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
59 Польша пз Никола Залевски
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
90 Черногория нп Никола Крстович
35 Чехия вр Якуб Маркович
8 Япония зщ Даики Хасиока
2 Чехия зщ Штепан Халоупек
4 Чехия зщ Давид Зима
18 Чехия зщ Ян Боржил
10 Греция пз Христос Зафейрис
19 Либерия пз Оскар Дорли
7 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
9 Чехия пз Васил Кушей
17 Чехия нп Лукаш Провод
25 Чехия нп Томаш Хоры
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Чехия Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Аталанта1 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Аталанта2 : 1
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 1 : 1Аталанта
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 3Аталанта
18.10.2025 Чехия — Высшая лига 12-й тур Славия П0 : 0
05.10.2025 Чехия — Высшая лига 11-й тур 1 : 1Славия П
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 3 : 0Славия П
26.09.2025 Чехия — Высшая лига 10-й тур Славия П2 : 0
21.09.2025 Чехия — Высшая лига 9-й тур 1 : 1Славия П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
Барселона36
4
1/8 финала
ПСЖ26
5
1/8 финала
Интер М26
6
1/8 финала
Арсенал26
7
1/8 финала
Карабах26
8
1/8 финала
Боруссия Д24
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
11
Плей-офф
Атлетико М23
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
13
Плей-офф
Марсель23
14
Плей-офф
Брюгге23
15
Плей-офф
Спортинг23
16
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Пафос32
27 Вильярреал21
28 ПСВ Эйндховен21
29 Копенгаген21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Олимпиакос31
33 Кайрат31
34 Бенфика20
35 Атлетик Б20
36 Аякс20

