Галатасарай - Будё-Глимт 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 18:45
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
22 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Галатасарай
Будё-Глимт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Будё-Глимт, которое состоится 22 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1 Турция вр Угурджан Чакыр
7 Венгрия зщ Роланд Шаллаи
6 Колумбия зщ Давинсон Санчес
42 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
4 Сенегал зщ Исмаил Якобс
34 Уругвай пз Лукас Торрейра
99 Габон пз Марио Лемина
20 Германия пз Илкай Гюндоган
10 Германия пз Лерой Зане
53 Турция нп Барыш Алпер Йылмаз
45 Нигерия нп Виктор Осимхен
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
4 Норвегия зщ Один Бёртуфт
5 Норвегия зщ Хайтам Алеесами
15 Норвегия зщ Фредрик Бьёркан
26 Норвегия пз Хокон Эвьен
7 Норвегия пз Патрик Берг
19 Норвегия пз Сондре Брунстад
8 Норвегия пз Сондре Эукленн
9 Дания нп Каспер Хёг
10 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Норвегия Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 1 : 2Галатасарай
04.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Галатасарай1 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Галатасарай1 : 0
26.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 0 : 1Галатасарай
22.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Галатасарай3 : 1
18.10.2025 Норвегия — Элитсерия 25-й тур 2 : 5Будё-Глимт
05.10.2025 Норвегия — Элитсерия 24-й тур Будё-Глимт2 : 0
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Будё-Глимт2 : 2
21.09.2025 Норвегия — Элитсерия 22-й тур 1 : 1Будё-Глимт
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 2Будё-Глимт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
Барселона36
4
1/8 финала
ПСЖ26
5
1/8 финала
Интер М26
6
1/8 финала
Арсенал26
7
1/8 финала
Карабах26
8
1/8 финала
Боруссия Д24
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
11
Плей-офф
Атлетико М23
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
13
Плей-офф
Марсель23
14
Плей-офф
Брюгге23
15
Плей-офф
Спортинг23
16
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Пафос32
27 Вильярреал21
28 ПСВ Эйндховен21
29 Копенгаген21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Олимпиакос31
33 Кайрат31
34 Бенфика20
35 Атлетик Б20
36 Аякс20

