Краснодар - Сочи 23 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-10-2025 17:30
23 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Сочи, которое состоится 23 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|2 : 4
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 1
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|8 : 1
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 0
|18.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 3
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 1
|30.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|15.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 0
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|0 : 0 4 : 2
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 3
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|3 : 3 5 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|6
|13
|2
|Динамо Мх
|6
|13
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|6
|13
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|6
|5