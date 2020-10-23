02:01 ()
Краснодар - Сочи 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 17:30
23 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур
Краснодар
Сочи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Сочи, которое состоится 23 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Сочи2 : 4Краснодар
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Сочи1 : 2Краснодар
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар5 : 1Сочи
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Краснодар8 : 1Сочи
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар1 : 0Сочи
18.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Сочи2 : 3Краснодар
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи0 : 1Краснодар
30.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар2 : 0Сочи
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2Сочи
15.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Сочи0 : 2Краснодар
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Краснодар
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Краснодар0 : 1
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Краснодар2 : 0
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 1 : 0Краснодар
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Краснодар0 : 0 4 : 2
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Сочи0 : 3
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Сочи1 : 3
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Сочи2 : 1
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 2 : 1Сочи
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур 3 : 3 5 : 4Сочи
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М613
2 Динамо Мх613
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА613
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон65

