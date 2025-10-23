02:02 ()
Онлайн трансляции
Четверг 23 октября
Свернуть список

Маккаби Т-А - Мидтьюлланн 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 21:00
Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
23 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Маккаби Т-А
Мидтьюлланн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - Мидтьюлланн, которое состоится 23 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
90ИзраильврРои Мишпати
6НидерландызщТайриз Асанте
13ИзраильзщРаз Шломо
5ГвинеязщМохамед Али
3ИзраильзщРой Ревиво
17СербияпзКристиян Белич
23ПольшапзБен Ледерман
10ВенесуэлапзКервин Андраде
42ИзраильпзДор Перец
77ИзраильнпОшер Давида
29ПортугалиянпЭлио Варела
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
3Южная КореязщХан Бом Ли
6ХорватиязщМартин Эрлич
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
29Бразилиязщ Паулиньо
20ДанияпзВальдемар Бюсков
19КолумбияпзПедро Браво
8ДанияпзФилип Биллинг
11ЧилипзДарио Осорио
58ТурцияпзАраль Шимшир
7Гвинея-БисаунпФранкулину Джу
Главные тренеры
СербияЖарко Лазетич
ДанияМайк Тулльберг
История личных встреч
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турМаккаби Т-А0 : 2Мидтьюлланн
05.10.2025Израиль — Премьер-лига6-й турМаккаби Т-А1 : 1
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турМаккаби Т-А1 : 3
28.09.2025Израиль — Премьер-лига5-й тур0 : 0Маккаби Т-А
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 0Маккаби Т-А
20.09.2025Израиль — Премьер-лига4-й турМаккаби Т-А2 : 1
19.10.2025Дания — Суперлига12-й турМидтьюлланн5 : 1
05.10.2025Дания — Суперлига11-й тур1 : 1Мидтьюлланн
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур2 : 3Мидтьюлланн
29.09.2025Дания — Суперлига10-й турМидтьюлланн2 : 1
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турМидтьюлланн2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Динамо З26
2
1/8 финала
Мидтьюлланн26
3
1/8 финала
Брага26
4
1/8 финала
Лион26
5
1/8 финала
Астон Вилла26
6
1/8 финала
Лилль26
7
1/8 финала
Порту26
8
1/8 финала
Виктория Пльзень24
9
Плей-офф
Ференцварош24
10
Плей-офф
Бетис24
11
Плей-офф
Фрайбург24
12
Плей-офф
Панатинаикос23
13
Плей-офф
Базель23
14
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс23
15
Плей-офф
Янг Бойз23
16
Плей-офф
Штутгарт23
17
Плей-офф
ФКСБ23
18
Плей-офф
Бранн23
19
Плей-офф
Рома23
20
Плей-офф
Генк23
21
Плей-офф
Фенербахче23
22
Плей-офф
Лудогорец23
23
Плей-офф
Штурм23
24
Плей-офф
Сельта23
25 Селтик21
26 Црвена Звезда21
27 ПАОК21
28 Маккаби Т-А21
29 Ноттингем Форест21
30 Болонья21
31 Ницца20
32 Рейнджерс20
33 Утрехт20
34 Фейеноорд20
35 Ред Булл Зальцбург20
36 Мальмё20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close