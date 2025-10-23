Янг Бойз - Лудогорец 23 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-10-2025 21:00
Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
23 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Лудогорец, которое состоится 23 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
|Джорджо Контини
|Руй Мота
История личных встреч
|19.10.2025
|Швейцария — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2025
|Швейцария — Суперлига
|8-й тур
|5 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Швейцария — Суперлига
|7-й тур
|4 : 2
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 4
|18.10.2025
|Болгария — Первая лига
|12-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Болгария — Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Болгария — Первая лига
|10-й тур
|3 : 0
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Динамо З
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Мидтьюлланн
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Брага
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Лион
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Лилль
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Порту
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Виктория Пльзень
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Ференцварош
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Бетис
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Фрайбург
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Панатинаикос
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Базель
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Гоу Эхед Иглс
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Янг Бойз
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Штутгарт
|2
|3
| 17
Плей-офф
|ФКСБ
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Бранн
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Рома
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Генк
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фенербахче
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Лудогорец
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Штурм
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Сельта
|2
|3
|25
|Селтик
|2
|1
|26
|Црвена Звезда
|2
|1
|27
|ПАОК
|2
|1
|28
|Маккаби Т-А
|2
|1
|29
|Ноттингем Форест
|2
|1
|30
|Болонья
|2
|1
|31
|Ницца
|2
|0
|32
|Рейнджерс
|2
|0
|33
|Утрехт
|2
|0
|34
|Фейеноорд
|2
|0
|35
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|36
|Мальмё
|2
|0