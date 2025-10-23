02:02 ()
Четверг 23 октября
Фрайбург - Утрехт 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 21:00
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
23 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
Фрайбург
Утрехт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Утрехт, которое состоится 23 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
НидерландыРон Янс
История личных встреч
19.10.2025Германия — Бундеслига7-й турФрайбург2 : 2
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур0 : 0Фрайбург
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 1Фрайбург
28.09.2025Германия — Бундеслига5-й турФрайбург1 : 1
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турФрайбург2 : 1
18.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й турУтрехт3 : 1
05.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й тур3 : 2Утрехт
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 0Утрехт
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турУтрехт2 : 2
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турУтрехт0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Динамо З26
2
1/8 финала
Мидтьюлланн26
3
1/8 финала
Брага26
4
1/8 финала
Лион26
5
1/8 финала
Астон Вилла26
6
1/8 финала
Лилль26
7
1/8 финала
Порту26
8
1/8 финала
Виктория Пльзень24
9
Плей-офф
Ференцварош24
10
Плей-офф
Бетис24
11
Плей-офф
Фрайбург24
12
Плей-офф
Панатинаикос23
13
Плей-офф
Базель23
14
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс23
15
Плей-офф
Янг Бойз23
16
Плей-офф
Штутгарт23
17
Плей-офф
ФКСБ23
18
Плей-офф
Бранн23
19
Плей-офф
Рома23
20
Плей-офф
Генк23
21
Плей-офф
Фенербахче23
22
Плей-офф
Лудогорец23
23
Плей-офф
Штурм23
24
Плей-офф
Сельта23
25 Селтик21
26 Црвена Звезда21
27 ПАОК21
28 Маккаби Т-А21
29 Ноттингем Форест21
30 Болонья21
31 Ницца20
32 Рейнджерс20
33 Утрехт20
34 Фейеноорд20
35 Ред Булл Зальцбург20
36 Мальмё20

