02:05 ()
Онлайн трансляции
Четверг 23 октября
Свернуть список

Брейдаблик - КуПС 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 18:45
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
23 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Брейдаблик
КуПС

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - КуПС, которое состоится 23 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
КуПС
Куопио, Финляндия
Главные тренеры
ФинляндияЯркко Висс
История личных встреч
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур3 : 0Брейдаблик
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 3Брейдаблик
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчБрейдаблик2 : 1
14.08.2025Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчБрейдаблик1 : 2
07.08.2025Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1Брейдаблик
19.10.2025Финляндия — ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 5-й турКуПС3 : 1
16.10.2025Финляндия — ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 6-й тур1 : 1КуПС
05.10.2025Финляндия — ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 4-й тур0 : 3КуПС
05.10.2025Финляндия — ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 4-й тур0 : 3КуПС
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турКуПС1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Зриньски13
2
1/8 финала
АЕК Ларнака13
3
1/8 финала
Спарта П13
4
1/8 финала
Лех П13
5
1/8 финала
Лозанна13
6
1/8 финала
Целе13
7
1/8 финала
Ракув13
8
1/8 финала
Райо Вальекано13
9
Плей-офф
Фиорентина13
10
Плей-офф
Кристал Пэлас13
11
Плей-офф
Шахтёр13
12
Плей-офф
Страсбург13
13
Плей-офф
Ягеллония13
14
Плей-офф
Майнц13
15
Плей-офф
Ноа13
16
Плей-офф
Самсунспор13
17
Плей-офф
Дрита11
18
Плей-офф
КуПС11
19
Плей-офф
Шелбурн11
20
Плей-офф
Хеккен11
21
Плей-офф
Абердин10
22
Плей-офф
Слован Бр10
23
Плей-офф
Омония10
24
Плей-офф
Хамрун Спартанс10
25 Легия10
26 Риека10
27 АЕК Афины10
28 Университатя Кр10
29 Шкендия10
30 Сигма Оломоуц10
31 Динамо К10
32 Шэмрок Роверс10
33 Рапид В10
34 Брейдаблик10
35 АЗ Алкмар10
36 Линкольн10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close