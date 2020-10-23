Риека - Спарта П 23 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-10-2025 18:45
Стадион: Риека (Риека, Хорватия), вместимость: 8274
23 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риека - Спарта П, которое состоится 23 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Риека (Риека, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риека
Риека, Хорватия
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Радомир Джалович
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|18.10.2025
|Хорватия — Первая лига
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Хорватия — Первая лига
|9-й тур
|1 : 3
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Хорватия — Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|22.09.2025
|Хорватия — Первая лига
|7-й тур
|3 : 2
|19.10.2025
|Чехия — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Чехия — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Чехия — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|20.09.2025
|Чехия — Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Зриньски
|1
|3
| 2
1/8 финала
|АЕК Ларнака
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Лех П
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Лозанна
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Целе
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Ракув
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Райо Вальекано
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Фиорентина
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Кристал Пэлас
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Страсбург
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Ягеллония
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Майнц
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Ноа
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Самсунспор
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Дрита
|1
|1
| 18
Плей-офф
|КуПС
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шелбурн
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Хеккен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Абердин
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Слован Бр
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Омония
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Хамрун Спартанс
|1
|0
|25
|Легия
|1
|0
|26
|Риека
|1
|0
|27
|АЕК Афины
|1
|0
|28
|Университатя Кр
|1
|0
|29
|Шкендия
|1
|0
|30
|Сигма Оломоуц
|1
|0
|31
|Динамо К
|1
|0
|32
|Шэмрок Роверс
|1
|0
|33
|Рапид В
|1
|0
|34
|Брейдаблик
|1
|0
|35
|АЗ Алкмар
|1
|0
|36
|Линкольн
|1
|0