Четверг 23 октября
Страсбург - Ягеллония 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 18:45
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
23 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Страсбург
Ягеллония

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ягеллония, которое состоится 23 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург, Франция
Ягеллония
Белосток, Польша
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
17.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур 3 : 3Страсбург
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Страсбург5 : 0
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 1 : 2Страсбург
26.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур Страсбург1 : 2
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 2 : 3Страсбург
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Ягеллония4 : 0
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Ягеллония3 : 1
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Ягеллония1 : 0
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 2 : 2Ягеллония
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 0 : 0Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Зриньски13
2
1/8 финала
АЕК Ларнака13
3
1/8 финала
Спарта П13
4
1/8 финала
Лех П13
5
1/8 финала
Лозанна13
6
1/8 финала
Целе13
7
1/8 финала
Ракув13
8
1/8 финала
Райо Вальекано13
9
Плей-офф
Фиорентина13
10
Плей-офф
Кристал Пэлас13
11
Плей-офф
Шахтёр13
12
Плей-офф
Страсбург13
13
Плей-офф
Ягеллония13
14
Плей-офф
Майнц13
15
Плей-офф
Ноа13
16
Плей-офф
Самсунспор13
17
Плей-офф
Дрита11
18
Плей-офф
КуПС11
19
Плей-офф
Шелбурн11
20
Плей-офф
Хеккен11
21
Плей-офф
Абердин10
22
Плей-офф
Слован Бр10
23
Плей-офф
Омония10
24
Плей-офф
Хамрун Спартанс10
25 Легия10
26 Риека10
27 АЕК Афины10
28 Университатя Кр10
29 Шкендия10
30 Сигма Оломоуц10
31 Динамо К10
32 Шэмрок Роверс10
33 Рапид В10
34 Брейдаблик10
35 АЗ Алкмар10
36 Линкольн10

