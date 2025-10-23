02:05 ()
Четверг 23 октября
Шахтёр - Легия 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 18:45
Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
23 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Шахтёр
Легия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Легия, которое состоится 23 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Украина
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
РумынияЭдуард Йордэнеску
История личных встреч
23.08.2006Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчЛегия2 : 3Шахтёр
09.08.2006Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчШахтёр1 : 0Легия
18.10.2025Украина — Премьер-лига9-й тур0 : 0Шахтёр
05.10.2025Украина — Премьер-лига8-й турШахтёр1 : 4
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур2 : 3Шахтёр
28.09.2025Украина — Премьер-лига7-й тур0 : 4Шахтёр
22.09.2025Украина — Премьер-лига6-й турШахтёр1 : 0
19.10.2025Польша — Экстракласса12-й тур3 : 1Легия
05.10.2025Польша — Экстракласса11-й тур3 : 1Легия
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турЛегия0 : 1
28.09.2025Польша — Экстракласса10-й турЛегия1 : 0
24.09.2025Польша — Экстракласса6-й турЛегия0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Зриньски13
2
1/8 финала
АЕК Ларнака13
3
1/8 финала
Спарта П13
4
1/8 финала
Лех П13
5
1/8 финала
Лозанна13
6
1/8 финала
Целе13
7
1/8 финала
Ракув13
8
1/8 финала
Райо Вальекано13
9
Плей-офф
Фиорентина13
10
Плей-офф
Кристал Пэлас13
11
Плей-офф
Шахтёр13
12
Плей-офф
Страсбург13
13
Плей-офф
Ягеллония13
14
Плей-офф
Майнц13
15
Плей-офф
Ноа13
16
Плей-офф
Самсунспор13
17
Плей-офф
Дрита11
18
Плей-офф
КуПС11
19
Плей-офф
Шелбурн11
20
Плей-офф
Хеккен11
21
Плей-офф
Абердин10
22
Плей-офф
Слован Бр10
23
Плей-офф
Омония10
24
Плей-офф
Хамрун Спартанс10
25 Легия10
26 Риека10
27 АЕК Афины10
28 Университатя Кр10
29 Шкендия10
30 Сигма Оломоуц10
31 Динамо К10
32 Шэмрок Роверс10
33 Рапид В10
34 Брейдаблик10
35 АЗ Алкмар10
36 Линкольн10

Отзывы и комментарии к матчу

