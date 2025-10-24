Реал Сосьедад - Севилья 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 21:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
24 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Севилья, которое состоится 24 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Айен Муньос
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|12
|пз
|Янхель Эррера
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|23
|пз
|Брайс Мендес
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|32
|зщ
|Андрес Кастрин
|23
|зщ
|Маркан
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|28
|пз
|Мануэль Буэно
|20
|пз
|Джибриль Соу
|11
|нп
|Рубен Варгас
|7
|нп
|Исаак Ромеро
Главные тренеры
|Серхио Франсиско
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 0
|19.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 3
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Бетис
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|9
|15
|7
|Эльче
|9
|14
|8
|Атлетик Б
|9
|14
|9
|Севилья
|9
|13
|10
|Алавес
|9
|12
|11
|Райо Вальекано
|9
|11
|12
|Хетафе
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|10
|14
|Валенсия
|9
|9
|15
|Леванте
|9
|8
|16
|Мальорка
|9
|8
|17
|Сельта
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Жирона
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|9
|6