Реал Сосьедад - Севилья 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 21:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
24 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Реал Сосьедад
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Севилья, которое состоится 24 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Севилья
Севилья
1 Испания вр Алекс Ремиро
5 Испания зщ Игор Субельдия
16 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Испания зщ Айен Муньос
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
17 Испания зщ Серхио Гомес
12 Венесуэла пз Янхель Эррера
4 Испания пз Йон Горротксатеги
23 Испания пз Брайс Мендес
7 Испания нп Андер Барренечеа
10 Испания нп Микель Оярсабаль
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
32 Испания зщ Андрес Кастрин
23 Бразилия зщ Маркан
12 Чили зщ Габриэль Суасо
16 Испания зщ Хуанлу Санчес
18 Франция пз Люсьен Агуме
28 Испания пз Мануэль Буэно
20 Швейцария пз Джибриль Соу
11 Швейцария нп Рубен Варгас
7 Испания нп Исаак Ромеро
Главные тренеры
Испания Серхио Франсиско
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Реал Сосьедад0 : 1Севилья
03.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Севилья0 : 2Реал Сосьедад
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Севилья3 : 2Реал Сосьедад
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Реал Сосьедад2 : 1Севилья
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад2 : 1Севилья
09.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Севилья1 : 2Реал Сосьедад
20.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Севилья0 : 0Реал Сосьедад
19.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Реал Сосьедад0 : 0Севилья
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад1 : 2Севилья
09.01.2021 Испания - Примера 18-й тур Севилья3 : 2Реал Сосьедад
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Реал Сосьедад0 : 1
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 2 : 1Реал Сосьедад
24.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Реал Сосьедад1 : 0
19.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 3 : 1Реал Сосьедад
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Севилья1 : 3
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Севилья4 : 1
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 0 : 1Севилья
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Севилья1 : 2
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 1 : 2Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид924
2
Лига чемпионов
Барселона922
3
Лига чемпионов
Вильярреал917
4
Лига чемпионов
Атлетико М916
5
Лига Европы
Бетис916
6
Лига конференций
Эспаньол915
7 Эльче914
8 Атлетик Б914
9 Севилья913
10 Алавес912
11 Райо Вальекано911
12 Хетафе911
13 Осасуна910
14 Валенсия99
15 Леванте98
16 Мальорка98
17 Сельта97
18
Зона вылета
Овьедо96
19
Зона вылета
Жирона96
20
Зона вылета
Реал Сосьедад96

