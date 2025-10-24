Париж - Нант 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 20:45
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
24 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Нант, которое состоится 24 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Париж
Париж
Нант
Нант
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|14
|зщ
|Амари Траоре
|6
|зщ
|Отавио
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|28
|зщ
|Тибо де Смет
|21
|пз
|Максим Лопес
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|17
|пз
|Адама Камара
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|27
|пз
|Мозес Саймон
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|78
|зщ
|Тилель Тати
|80
|зщ
|Джуниор Мванга
|66
|пз
|Луи Леру
|17
|пз
|Демен Ассумани
|7
|пз
|Хён Сок Хон
|10
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|11
|нп
|Бахереба Гирасси
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|8 : 0
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Лилль
|8
|14
|7
|Монако
|8
|14
|8
|Тулуза
|8
|13
|9
|Ренн
|8
|11
|10
|Ницца
|8
|11
|11
|Париж
|8
|10
|12
|Брест
|8
|9
|13
|Лорьян
|8
|8
|14
|Осер
|8
|7
|15
|Нант
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Метц
|8
|2