Париж - Нант 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 20:45
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
24 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Париж
Нант

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Нант, которое состоится 24 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Париж
Париж
Нант
Нант
16 Франция вр Обед Нкамбадио
14 Мали зщ Амари Траоре
6 Бразилия зщ Отавио
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
28 Бельгия зщ Тибо де Смет
21 Франция пз Максим Лопес
33 Франция пз Пьер Леэ-Мелу
17 Франция пз Адама Камара
10 Алжир пз Илан Кеббаль
27 Нигерия пз Мозес Саймон
11 Кот-д'Ивуар нп Жан-Филипп Крассо
1 Португалия вр Антони Лопеш
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
6 Нигерия зщ Чидози Авазим
78 Франция зщ Тилель Тати
80 Франция зщ Джуниор Мванга
66 Франция пз Луи Леру
17 Франция пз Демен Ассумани
7 Южная Корея пз Хён Сок Хон
10 Франция нп Маттис Аблин
31 Египет нп Мостафа Мохамед
11 Франция нп Бахереба Гирасси
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
30.10.2019 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Нант8 : 0Париж
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур 2 : 1Париж
03.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Париж2 : 0
28.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 1 : 1Париж
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Париж2 : 3
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 2Париж
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Нант0 : 2
04.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур 0 : 0Нант
27.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 2 : 2Нант
20.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Нант2 : 2
13.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 0Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель818
2
Лига чемпионов
ПСЖ817
3
Лига чемпионов
Страсбург816
4
Лига чемпионов
Ланс816
5
Лига Европы
Лион815
6
Лига конференций
Лилль814
7 Монако814
8 Тулуза813
9 Ренн811
10 Ницца811
11 Париж810
12 Брест89
13 Лорьян88
14 Осер87
15 Нант86
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже86
18
Зона вылета
Метц82

