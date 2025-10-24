03:02 ()
Свернуть список

Херенвен - НАК Бреда 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 20:00
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
24 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Херенвен
НАК Бреда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - НАК Бреда, которое состоится 24 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур НАК Бреда2 : 4Херенвен
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Херенвен4 : 0НАК Бреда
07.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала НАК Бреда1 : 2Херенвен
12.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен2 : 1НАК Бреда
22.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур НАК Бреда4 : 2Херенвен
29.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НАК Бреда3 : 0Херенвен
16.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Херенвен1 : 0НАК Бреда
22.09.2015 Кубок Нидерландов 2-й раунд НАК Бреда0 : 1Херенвен
04.04.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Херенвен0 : 0НАК Бреда
13.12.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НАК Бреда0 : 2Херенвен
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 3Херенвен
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Херенвен2 : 1
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 2Херенвен
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Херенвен3 : 2
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 0Херенвен
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур НАК Бреда2 : 2
03.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур НАК Бреда1 : 2
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1НАК Бреда
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур НАК Бреда2 : 1
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 2НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд925
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен922
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар918
4
Лига Европы
Аякс916
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген915
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт913
9 Фортуна913
10 Спарта913
11 Херенвен912
12 Гоу Эхед Иглс910
13 Эксельсиор99
14 НАК Бреда98
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Телстар97
17
Зона вылета
Волендам97
18
Зона вылета
Хераклес93

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close