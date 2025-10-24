Херенвен - НАК Бреда 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 20:00
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
24 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - НАК Бреда, которое состоится 24 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 4
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|4 : 0
|07.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|12.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|22.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|4 : 2
|29.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|16.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 0
|22.09.2015
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|0 : 1
|04.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 0
|13.12.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 2
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 3
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|03.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|18
| 4
Лига Европы
|Аякс
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|14
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|9
|13
|9
|Фортуна
|9
|13
|10
|Спарта
|9
|13
|11
|Херенвен
|9
|12
|12
|Гоу Эхед Иглс
|9
|10
|13
|Эксельсиор
|9
|9
|14
|НАК Бреда
|9
|8
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Волендам
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|9
|3