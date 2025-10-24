03:02 ()
Алверка - Жил Висенте 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 21:15
24 Октября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Алверка
Жил Висенте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Жил Висенте, которое состоится 24 Октября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 2 4 : 2Алверка
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 3Алверка
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Алверка2 : 0
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 2 : 1Алверка
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Алверка1 : 0
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Жил Висенте2 : 0
26.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 2 : 1Жил Висенте
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Жил Висенте2 : 0
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 1Жил Висенте
29.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Жил Висенте2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту822
2
Лига чемпионов
Спортинг819
3
Лига Европы
Бенфика818
4
Лига конференций
Жил Висенте816
5 Морейренсе815
6 Фамаликан813
7 Витория Гимарайнш811
8 Брага810
9 Насьонал810
10 Алверка810
11 Арока89
12 Риу Аве88
13 Санта-Клара88
14 Каза Пия88
15 Эштрела87
16
Стыковая зона
Эшторил86
17
Зона вылета
Тондела85
18
Зона вылета
АВС81

