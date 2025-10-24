Алверка - Жил Висенте 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 21:15
24 Октября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Жил Висенте, которое состоится 24 Октября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|26.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|19
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|8
|18
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|8
|16
|5
|Морейренсе
|8
|15
|6
|Фамаликан
|8
|13
|7
|Витория Гимарайнш
|8
|11
|8
|Брага
|8
|10
|9
|Насьонал
|8
|10
|10
|Алверка
|8
|10
|11
|Арока
|8
|9
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Санта-Клара
|8
|8
|14
|Каза Пия
|8
|8
|15
|Эштрела
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тондела
|8
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|8
|1